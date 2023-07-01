Ярилин день: что нельзя делать 1 июля

Славяне 1 июля праздновали Ярилин день – день, посвященный богу солнца, тепла и плодородия. В этот день наши предки устраивали различные гуляния с забавами.

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Многие верили, что если слабовидящий или слепой человек, а также девушки, еще не нашедшие своего возлюбленного, умоются в Ярилин день утренней росой, их ждут прозрение и любовь соответственно.

Хорошей приметой в этот день также являлось прекратить старые конфликты и примириться с теми, кого обидели, или кто оскорбил вас. Считалось, что Ярило благосклонен к примирившимся.

Хозяйки 1 июля непременно пекли караваи или блины – как символы солнца. Ими угощали всю семью и друзей, собравшихся за большим столом, и обязательно раздавали часть нуждающимся.

Также в Ярилин день было принято совершать серьезные дорогостоящие покупки – это должно было лишь преумножить достаток.

Чего не стоило делать в этот день

Плохой приметой считалось рассказывать о своих планах на будущее – в таком случае им не суждено было сбыться.

Не стоило также игнорировать домового – ему обязательно оставляли в уголке комнаты молока или чего-нибудь сладкого, чтобы в дом не приходили беды.

Тратить деньги на пустяковые и ненужные покупки.

Хвастаться своими талантами, успехами или приобретениями.

Ругаться, сквернословить, обижаться на кого-то или конфликтовать.

Жаловаться на жизнь и причитать о неудачах.

Думать о будущем в негативном ключе или ожидать, что вот-вот случится что-то плохое и непоправимое, в противном случае так и будет.

Сплетничать о ком-то за спиной, клеветать.