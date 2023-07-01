Ярилин день: что нельзя делать 1 июля
Славяне 1 июля праздновали Ярилин день – день, посвященный богу солнца, тепла и плодородия. В этот день наши предки устраивали различные гуляния с забавами.
Многие верили, что если слабовидящий или слепой человек, а также девушки, еще не нашедшие своего возлюбленного, умоются в Ярилин день утренней росой, их ждут прозрение и любовь соответственно.
Хорошей приметой в этот день также являлось прекратить старые конфликты и примириться с теми, кого обидели, или кто оскорбил вас. Считалось, что Ярило благосклонен к примирившимся.
Хозяйки 1 июля непременно пекли караваи или блины – как символы солнца. Ими угощали всю семью и друзей, собравшихся за большим столом, и обязательно раздавали часть нуждающимся.
Также в Ярилин день было принято совершать серьезные дорогостоящие покупки – это должно было лишь преумножить достаток.
Чего не стоило делать в этот день
- Плохой приметой считалось рассказывать о своих планах на будущее – в таком случае им не суждено было сбыться.
- Не стоило также игнорировать домового – ему обязательно оставляли в уголке комнаты молока или чего-нибудь сладкого, чтобы в дом не приходили беды.
- Тратить деньги на пустяковые и ненужные покупки.
- Хвастаться своими талантами, успехами или приобретениями.
- Ругаться, сквернословить, обижаться на кого-то или конфликтовать.
- Жаловаться на жизнь и причитать о неудачах.
- Думать о будущем в негативном ключе или ожидать, что вот-вот случится что-то плохое и непоправимое, в противном случае так и будет.
- Сплетничать о ком-то за спиной, клеветать.
Погодные приметы:
- Густой туман в утренние часы является предвестником теплого и солнечного дня.
- На закате небо порозовело – июль будет засушливым.
- Радуга в вечернем небе сулит потепление и хорошую погоду.