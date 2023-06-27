Создавшие семью влюбленные внезапно узнали о близком родстве

Влюбленные из Малайзии, состоящие в браке и имеющие детей, внезапно узнали о близком родстве. Об этом сообщает The Thaiger.

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Мужчина и женщина познакомились в университете и встречались в течение трех лет. В конце концов пара решила создать семью и связала себя узами брака, а затем завела детей. Муж и жена никогда не видели отцов друг друга: родитель мужчины бросил его в юном возрасте, а отца женщины давно не было в живых.

Свекровь рассказывала невестке, что познакомилась с отцом ее мужа в Таиланде и прожила с ним некоторое время. Несмотря на то, что у них был общий ребенок, они так и не вступили в брак. Однажды свекровь решила показать женщине фотографию бывшего партнера. На снимке невестка увидела своего отца. Женщина пришла в ужас, когда осознала, что они с мужем являются единокровными братом и сестрой. Она прибежала домой и сообщила возлюбленному шокирующую новость. Мужчина был удивлен и озадачен внезапным открытием.

Ожидается, что брак женщины и мужчины будет расторгнут из-за запрета жениться и вступать в интимную связь согласно законам ислама. Паре необходимо явиться в суд, чтобы подать заявление на развод. После этого им рекомендуется провести ДНК-тест, чтобы подтвердить, что они являются биологическими родителями детей.