Елисей Гречкосей: что нельзя делать 27 июня

27 июня православные верующие вспоминают одного из самых известных ветхозаветных пророков Елисея. Елисей жил в IX веке до Рождества Христова и сотворил множество чудес. В частности, пророк разделил воды Иордана и совершил воскрешение из мертвых.

© Unsplash

В народе сегодняшний день именуют днем Елисея Гречкосея. 27 июня благоприятный день для работы по дому и на огороде— уборка, стирка, ремонт, перестановка мебели, готовка еды, посадка растений, окучивание, полив и многое другое.

Видео дня

Подробнее о том, что нельзя делать 27 июня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 27 июня

Сегодня строго запрещено употреблять спиртные напитки, лекарства на спирту, а также есть яйца с двумя желтками.

27 июня нельзя лениться и долго лежать, иначе будут серьезные финансовые проблемы.

Кроме того, сегодня запрещено ругаться и ссориться.

Запрещено срывать цветок лютика – это приведет к конфликту с кем-то на работе.

В день Елисея Гречкосея запрещено отказывать другим людям в милостыне.

Сегодня запрещено переедать – это к болезням.

Девушкам и женщинам не рекомендуется расчёсывать волосы – к болезни.

Приметы

Если вы купили в день Елисея обновки, значит, они прослужат долго. Кроме того, сегодня отличный день для того, чтобы купить "счастливые" вещи – те, что вы будете надевать на важные мероприятия и торжества.

Если 27 июня вечером в лесу теплее, чем на открытой местности, значит, грядет дождливая погода. Лягушки и жабы выползают на сушу, прыгают по земле — также к дождю.

Если рыба играет в реке, значит, ночью будет гроза. Утки притихли – перед грозой.

Чайки садятся на воду, плавают, но не купаются — погода будет хорошей. А о жаркой погоде свидетельствуют ясные блестящие звезды ночью.

Если к полудню появились черные тучи, вечером стоит ждать осадков.

27 июня – хороший день для проведения свадьбы. Кроме того, сегодня разрешается принимать душ и ванну, топить баню, ходить в сауну или бассейн, купаться.