5 странных медицинских практик из прошлого

Современные врачи стараются не навредить своим пациентам, однако многие медицинские процедуры из прошлого сложно назвать гуманными. Сейчас они кажутся забавными и дикими.

© Unsplash

Подробнее о необычных медицинских практиках, которыми люди лечились в прошлом, — в материале «Рамблера».

Видео дня

Клизма из табачного дыма

Табачную дымовую клизму начали применять с середины XVIII века. Врачи в то время искренне полагали, что табачный дым способен разогреть практически мертвое тело и восстановить дыхание. Изначально этим способом пытались откачивать утопленников, однако потом клизму стали использовать при лечении многих болезней: головной боли, грыжи, простуды, даже холеры. В начале XIX века ученые обнаружили, что никотин плохо влияет на сердце, и табачную клизму перестали использовать.

Лечение черепом

В прошлом многие верили, что люди заболевают по причине демонических сил или божьего наказания за грехи. Считалось, что если человек постоянно скрипит зубами, то так с ним пытается связаться дух умершего родственника. Доктора рекомендовали своим пациентом спать в обнимку с человеческим черепом целую неделю. И чтобы это лечение действительно подействовало, пациент должен был лизнуть чужой череп как минимум 7 раз за ночь.

Мази из навоза животных

Египетские врачи довольно часто пользовались экскрементами людей и животных, чтобы лечить болезни. Они считали, что испражнения обладают целебными свойствами, а также способны изгонять злых духов. Несмотря на то, что в современности это средство назвали бы ужасным, его нельзя считать полностью бесполезным. Микрофлора в некоторых типах навоза содержит антибиотические вещества.

Радиоактивная вода

В 1900-х годах была популярна радиоактивная вода. С ее помощью пытались лечить психические заболевания, диарею и малярию, а еще предотвращать старение. Однако радий добавляли не только в воду. Помимо него — в конфеты, зубную пасту и даже контрацептивы. Существовали даже радийные курорты, куда отправлялись любители спа-отдыха. Сегодня же все понимают, что радиационное облучение является смертельным.

Трепанация