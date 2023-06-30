Подружка невесты отказалась следовать правилу свадьбы и была выгнана

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее подруга отказалась следовать правилу свадьбы — не надевать открытые наряды. Невеста рассказала, что девушка пришла на мероприятие в откровенном платье, из-за чего ее выгнали с торжества.

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Автор поста написала, что недавно вышла замуж и попросила свою подругу Аву стать ее подружкой невесты. «Я выросла в религиозной семье. Мои родители всегда просят меня уважать традиции нашей семьи, в том числе это касается одежды», — добавила она.

Героиня истории отметила, что Ава является феминисткой и не соглашается со многими правилами ее семьи. «Перед свадьбой я попросила ее не говорить лишнего на свадьбе, а если ее что-то расстроит — высказаться нашей компании друзей», — написала автор.

Девушка рассказала, что выбрала персиковый цвет для платьев подружек невесты, и попросила их самостоятельно подобрать себе наряды в любом стиле. «Единственное мое требование заключалось в том, чтобы платье было скромным, потому что на свадьбе будет вся моя семья. Я не хотела бы никаких конфликтов», — подчеркнула она. Рассказчица отметила, что Ава шила платье на заказ и не показывала ей свой наряд до свадьбы.

В итоге Ава пришла на торжество в коротком, обтягивающем, откровенном платье персикового цвета. «Другие подружки невесты выгнали ее, а она в ответ заявила, что таким образом хотела самовыразиться», — рассказала автор поста и добавила, что ее подруга перестала с ней общаться после свадьбы.