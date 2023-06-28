День святого Вита: что нельзя делать 28 июня

28 июня православные верующие вспоминают святого Вита – мученика периода раннего христианства. Достоверных сведений о Вите не сохранилось, только церковные предания.

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Согласно им, в период гонений на христиан Вит отправился в Рим, где изгнал бесов из императора Диоклетиана. Правитель хотел заставить святого молиться римским богам, но тот отказался. После этого Вита арестовали и казнили в котле с кипящим маслом.

В народе сегодняшний день именуют также – днем святого Вита. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 28 июня

Сегодня запрещено скандалить, ругаться и повышать голос на других людей. Даже небольшая ссора может быть чревата серьезным конфликтом с применением насилия и продолжительной враждой.

В день святого Вита не рекомендуется ходить в лес, к открытым водоемам, а также в одиночку посещать незнакомые места. Сегодняшний день в целом считается несчастливым, а потому велика вероятность возникновения неприятностей.

Сегодня нельзя выбрасывать остатки еды. В крайнем случае, следует отдать их животным и птицам. Тогда в дом может прийти удача и благополучие.

Не стоит жадничать и скупиться на подаяние. В противном случае, вы рискуете остаться вообще без денег.

Девушкам 28 июня запрещено гадать на суженого – можно совсем остаться без женихов.

Приметы

Дождь 28 июня – к плохому урожаю.

Если кузнечики стрекочут сильнее обычного, значит, грядут осадки.

Визжат поросята – к непогоде. Если коровы и овцы прячутся под укрытием, значит, будет гроза.

Если же овцы дерутся и прыгают — к сырой погоде.

Много росы утром — к хорошему урожаю.

Облака на закате жёлтого цвета — завтра ожидаются осадки.

Много ворон рядом с домом появилось — к неприятностям или несчастьям. Ворона долго и громко каркает возле дома — быть беде.