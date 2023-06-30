День Мануйло и Савела: что нельзя делать 30 июня

30 июня в народном календаре отмечается праздник Мануйло и Савела. Он назван в честь христианских мучеников, память которых чтит православная церковь.

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В древности наши предки в этот день отмечали Ярилки — праздник, посвященный языческому богу Ярило. Поэтому в этот день смешались христианские и языческие традиции. Считалось, что в этот день солнце застаивается и считали эту дату нехорошей: опасались злых духов, не подходили к незнакомцам на улице и не открывали дверь чужакам.

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В этот день нужно развести костер на берегу реки или озера, сложить в него все вещи, от которых вы хотите избавиться, и сжечь. А остатки костра сбросить в водоем.

Дань идеально подходит для уборки. Можно организовать масштабную стирку, помыть полы или рассортировать ненужные вещи.

Также было принято варить яйца и готовить другие блюда из них. Считалось, что чем больше приготовить блюд, тем лучше будут нестись куры. Поэтому яйца раздавали всем соседям и родственникам.

Вечером нужно организовать большой стол с различными вкусностями. Чем больше там будет угощений, тем лучше будет финансовое положение хозяина дома.

Что нельзя делать 30 июня

В эту дату запрещалось давать в долг. И речь идет не только о деньгах, нельзя даже давать соль соседям. Считалось, что если не отказать на просьбу, то из дома начнут утекать деньги.

30 июня нельзя проводить в одиночестве. Наши предки верили, что так можно привлечь злых духов в дом. Если вы все-таки остались одни, то нужно сделать так, чтобы в доме было громко. Включите музыку или телевизор, чтобы спугнуть нечисть.

Запрещено ввязываться в ссоры и конфликты. Если ослушаться, то последствия негативного влияния останутся надолго и помириться с человеком просто так не получится.

Народные приметы на 30 июня