3 загадки на смекалку, которые ставят в тупик

Головоломки – отличный способ размять серые клеточки и развить мышление. Загадки, которые поставят вас в тупик, – в материале "Рамблера".

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Неуловимый преступник

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Полиция не может распутать сложнейшее дело. На протяжении 15 лет совершаются кражи, а на месте всех преступлений обнаруживается одна ДНК. На расследование потрачено огромное количество времени и денег, но ничто не приближает правоохранителей к разгадке. Как так получилось?

Оригинальный подход

У миллиардера похитили сына. Преступник потребовал, чтобы тот принес в качестве выкупа дорогой бриллиант в телефонную будку, которая стояла посреди городского парка. В назначенный день полицейские окружили местность, готовясь схватить преступника или его единомышленника. Отец похищенного ребенка пришел к телефонной будке, алмаз был отдан. Но полиции не удалось ни помешать хитрому преступнику вынести драгоценность из парка, ни схватить самого мошенника. Как ему удалось это провернуть?

Противоречивые действия

На одной из главных площадей развешаны объявления с предупреждением: "Осторожно! Здесь промышляют карманники!". Местные полицейские знали, что это правда, но все равно срывали объявления. Почему?

Ответы: