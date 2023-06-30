3 загадки на смекалку, которые ставят в тупик
Головоломки – отличный способ размять серые клеточки и развить мышление. Загадки, которые поставят вас в тупик, – в материале "Рамблера".
Неуловимый преступник
Полиция не может распутать сложнейшее дело. На протяжении 15 лет совершаются кражи, а на месте всех преступлений обнаруживается одна ДНК. На расследование потрачено огромное количество времени и денег, но ничто не приближает правоохранителей к разгадке. Как так получилось?
Оригинальный подход
У миллиардера похитили сына. Преступник потребовал, чтобы тот принес в качестве выкупа дорогой бриллиант в телефонную будку, которая стояла посреди городского парка. В назначенный день полицейские окружили местность, готовясь схватить преступника или его единомышленника. Отец похищенного ребенка пришел к телефонной будке, алмаз был отдан. Но полиции не удалось ни помешать хитрому преступнику вынести драгоценность из парка, ни схватить самого мошенника. Как ему удалось это провернуть?
Противоречивые действия
На одной из главных площадей развешаны объявления с предупреждением: "Осторожно! Здесь промышляют карманники!". Местные полицейские знали, что это правда, но все равно срывали объявления. Почему?
Ответы:
- Предполагалось, что преступник ведет кочевой образ жизни, так как преступления фиксировались в нескольких странах. Спустя десятилетия полиция наконец выяснила, что это ДНК принадлежала женщине, которая много лет работала упаковщиком ватных палочек на фабрике. С их помощью проводили ДНК-тесты, поэтому генетический материал указывал на нее.
- Зайдя в будку, богач обнаружил в ней… голубя в клетке. К птице была привязана записка, в которой говорилось, что драгоценность следует положить в закрепленный на шее голубя мешочек и после этого выпустить посланника из клетки. Мужчина выполнил требование, пернатый полетел через весь город в голубятню, но правоохранителям не удалось проследить за ним и обнаружить преступника.
- Мошенники сами развешивали предостережения о себе, так как это упрощало им задачу. Изучающие листовки путешественники машинально начинали проверять на месте ли их ценности: ощупывали карманы, залезали в сумки и так далее. Воры, в свою очередь, наблюдали за ними и выясняли, где лежит цель. Узнавшие о хитрости правоохранители срывали объявления для предотвращения краж.