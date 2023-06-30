Бешенный огурец, недотрога и другие растения, которые умеют взрываться

Эти растения нередко называют артиллеристами или баллистами, а все потому, что они умеют взрываться. В первую очередь это восхищает, конечно, детей, но и взрослые, не утратившие задор, тоже не могут пройти спокойно мимо этих чутко реагирующих на прикосновение семенных коробочек и других плодов.

"Рамблер" рассказывает, какие растения умеют производить впечатление.

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На самом деле плоды растений взрываются вовсе не для того, чтобы впечатлить случайных зрителей, а для выживания. По какой-то причине, известной одной лишь эволюции, такой способ размножения стал оптимальным для этих растений. Плод созревает, а семена в огромных количествах выстреливают и падают на землю. И если семечка окажется в благоприятных условиях, то непременно прорастет следующей весной, чтобы таких удивительных растений стало больше в этом мире.

Бешенный огурец

Относится к семейству тыквенных. Это такая же лиана, а плод даже напоминает отдаленно обычный огурец, с той лишь разницей, что колючек на нем больше. В какой-то момент плод трескается и семена с силой выстреливают в пространство. Кстати, в России бешенным огурцом чаще называют другое растение, его плод более округлый и колючий, но стреляет ничуть не хуже.

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Научное название - эхиноцистис, также распространено название - колючеплодник. Возделывается как культурное, но может и одичать. в дождливую погоду созревший плод накапливает много жидкости, под воздействием которой коробочка разрывается, освобождая семена.

Недотрога

Распространены недотрога обыкновенная, которою еще называют лесной бальзамин, и недотрога мелкоцветковая. Разница, как видно из названия, только в размерах. Мелкоцветковая недотрога ниже сама по себе и цветы гораздо мельче. Но в остальном они очень похожи.

wikipedia.org

На месте цветков образуются стручки, похожие на фасолевые, по мере созревания оболочка становится все тоньше и тоньше, и если к ней слегка прикоснуться, то она разорвется на несколько частей, которые свернутся в трубочку, а семена разлетятся в стороны. Распространены эти растения в лесах и парках, предпочитают тенистые места, где достаточно влажно.

Кислица

Еще одно очень распространенное растение, плод которого можно сравнить с маленькой гранатой. Если взять его в руки, семена выстрелят и разлетятся в разные стороны. Встретить кислицы можно в лесу или парке. Распространены также и домашние кислицы, которые выращиваются как комнатные растения.

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