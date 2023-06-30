Великая французская революция: краткая история, причины и идеи

Французская революция когда-то полностью изменила будущее Франции, Европы и мира. О том, как французы трансформировали свое государство, «Рамблер» расскажет в материале.

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Французская революция стала переломным моментом в мировой истории, закончившейся приходом к власти Наполеона Бонапарта. В период с 1787 по 1799 годы французские граждане радикально изменили свой политический курс, искоренив такие вековые институты, как монархия и феодальная система.

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Переворот был вызван отвращением к французской аристократии и экономической политике короля Людовика XVI, который встретил свою смерть на гильотине, как и его жена Мария-Антуанетта. Хотя Французская революция выродилась в кровавую бойню во время эпохи террора, она помогла сформировать современные демократические институты, продемонстрировав силу, присущую воле народа.

Причины Французской революции

В конце 18 века дорогостоящее участие Франции в Американской революции в сочетании с экстравагантными расходами короля Людовика XVI поставило Францию на грань банкротства.

Мало того, что королевская казна была истощена, страна испытывала несколько лет неурожая, засухи, болезней скота и резкого роста цен на хлеб, которые вызвали волнения среди крестьян и бедных городских жителей. Многие выражали свое негодование по поводу режима, который ввел высокие налоги, но не предоставил никаких послаблений – в ответ на это люди бастовали и грабили.

Осенью 1786 года генеральный контролер Людовика XVI Шарль Александр де Калонн предложил пакет финансовых реформ, который включал всеобщий земельный налог, от которого больше не освобождались аристократические классы.

Чтобы заручиться поддержкой этих мер и предотвратить растущее аристократическое восстание, король впервые с 1614 года созвал Генеральные штаты— собрание, представляющее духовенство, дворянство и средний класс Франции.

Встреча была назначена на 5 мая 1789 года. Тем временем делегаты трех сословий от каждой местности составляли списки недовольств для представления королю.

Позже средний класс изъявил желание голосовать по головам, а не по статусу. Но далеко не все во Франции хотели отказываться от привилегий, которыми они долгое время пользовались.

Французская революция

К тому времени, когда Генеральные штаты собрались в Версале, весьма публичные дебаты по поводу процесса голосования вылились в открытую враждебность между тремя сословиями, затмив первоначальную цель собрания и авторитет самого короля.

17 июня, когда переговоры о процедуре зашли в тупик, третье сословие собралось в одиночку и официально приняло название Национального собрания; три дня спустя они встретились на соседнем крытом теннисном корте и дали так называемую клятву теннисного корта, пообещав не расходиться до тех пор, пока не будет проведена конституционная реформа.

В течение недели к ним присоединились большинство депутатов и 47 либеральных дворян, и 27 июня Людовик XVI неохотно включил все три ордена в новое Национальное собрание.

12 июня, когда Национальное собрание продолжало свой сбор в Версале, страх и насилие охватили столицу.

Несмотря на энтузиазм по поводу недавнего краха королевской власти, парижане запаниковали, когда начали распространяться слухи о надвигающемся военном перевороте. Народное восстание достигло кульминации 14 июля, когда бунтовщики штурмовали крепость Бастилия, пытаясь получить порох и оружие; многие считают это событие, которое теперь отмечается во Франции как национальный праздник, началом Французской революции.

Волна революционного пафоса и повальной истерии быстро захлестнула всю страну. Восставшие против многолетней эксплуатации, крестьяне грабили и сжигали дома помещиков и аристократической верхушки.

Аграрное восстание, известное как Великий страх, ускорило растущий уход дворян из Франции и вдохновило Национальное учредительное собрание на отмену феодализма 4 августа 1789 года. В итоге было подписано то, что историки позже называли «свидетельством о смерти старого порядка».

Декларация прав человека и гражданина

В конце августа Ассамблея приняла Декларацию прав человека и гражданина, изложение демократических принципов, основанных на философских и политических идеях мыслителей эпохи Просвещения, таких как Жан-Жак Руссо.

Документ провозгласил приверженность Ассамблеи замене старого режима системой, основанной на равных возможностях, свободе слова, народном суверенитете и представительном правительстве.

Разработка официальной конституции оказалась гораздо более сложной задачей для Национального учредительного собрания.

В течение нескольких месяцев его члены боролись с фундаментальными вопросами о форме и масштабах нового политического курса Франции. Например, кто будет отвечать за выборы делегатов? Должно ли духовенство подчиняться Римско-католической церкви или французскому правительству? Какой авторитет сохранит король, чей общественный имидж еще больше ослаб после неудачной попытки бежать из страны в июне 1791 года?

Принятая 3 сентября 1791 года первая писаная конституция Франции повторяла более умеренные мнения в Ассамблее. Документ установил конституционную монархию, в которой король пользовался королевским правом вето и возможностью назначать министров. Этот компромисс не понравился влиятельным радикалам, таким как Максимилиан де Робеспьер, Камиль Демулен и Жорж Дантон, которые начали заручаться поддержкой населения в пользу более республиканской формы правления и суда над Людовиком XVI.

Французская революция становится радикальной – убийство короля

В апреле 1792 года новоизбранное Законодательное собрание объявило войну Австрии и Пруссии, где, по его мнению, французские эмигранты строят контрреволюционные союзы. Собрание также надеялся распространить свои революционные идеалы по Европе с помощью войны.

Тем временем политический кризис внутри страны принял радикальный оборот, когда группа повстанцев во главе с экстремистскими якобинцами напала на королевскую резиденцию в Париже и арестовала короля 10 августа 1792 года.

В следующем месяце, на фоне волны насилия, в ходе которой парижские повстанцы убили сотни обвиняемых в контрреволюции, Законодательное собрание было заменено Национальным конвентом, провозгласившим отмену монархии и установление Французской республики.

21 января 1793 г. оно отправило на гильотину короля Людовика XVI, приговоренного к смертной казни за государственную измену и преступления против государства. Его жену Марию-Антуанетту постигла та же участь девять месяцев спустя.

Musée Carnavalet

Террор – 17 тысяч убитых из-за политики

После казни короля война с различными европейскими державами и острые разногласия в Национальном конвенте привели Французскую революцию к ее самой жестокой и бурной фазе.

В июне 1793 года якобинцы захватили контроль над Национальным конвентом у более умеренных жирондистов и ввели ряд радикальных мер, включая установление нового календаря и искоренение христианства.

Они также развязали кровавое Царство террора, 10-месячный период, в течение которого подозреваемые враги революции тысячами казнились на гильотинах. Многие убийства были совершены по приказу Робеспьера, который руководил жестоким Комитетом общественной безопасности вплоть до своей казни 28 июля 1794 года.

Более 17 000 человек были официально преданы суду и казнены во время правления террора, и неизвестное количество других умерло в тюрьмах или без суда.

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Новая фаза

Смерть Робеспьера ознаменовала начало «термидорианской реакции», умеренной фазы, в которой французский народ восстал против эксцессов царства террора.

22 августа 1795 года Национальное собрание, состоявшее в основном из жирондистов, переживших царство террора, утвердило новую конституцию, в соответствии с которой был создан первый во Франции двухпалатный законодательный орган.

Исполнительная власть будет находиться в руках Директории из пяти членов, назначаемой парламентом. Роялисты и якобинцы протестовали против нового режима, но были быстро подавлены армией, которую теперь возглавлял молодой и успешный генерал по имени Наполеон Бонапарт.

Бескровный переворот Наполеона: конец Французской революции

Четыре года правления Директории были отмечены финансовыми кризисами, народным недовольством, неэффективностью и, прежде всего, политической коррупцией. К концу 1790-х годов директора почти полностью полагались на военных для поддержания своей власти и уступили большую часть своей власти генералам на местах.