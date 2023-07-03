День Мефодия Перепелятника: что нельзя делать 3 июля
3 июля в народе именуют днем Мефодия Перепелятника. Православные верующие сегодня вспоминают епископа Патарского священномученика Мефодия, которого также называют Мефодием Олимпийским.
Наши предки в этот день стремились поймать хотя бы одну птицу. Не подстрелить, а поймать – считалось, что тогда охота будет успешной. Кроме того, удачу сулила встреча с белым перепелом.
Подробнее о том, что нельзя делать 3 июля, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 3 июля
В день Мефодия Перепелятника запрещено пересчитывать деньги, иначе вскоре вам предстоит растратить их на непредвиденные нужды.
Сегодня запрещено отправляться в путь, если вы не уверены, что в пункте назначения вас будут ждать. В противном случае, путь будет пустым.
3 июля не стоит игнорировать интуицию – считается, что она сегодня подвести не может.
Сегодня запрещено давать непрошеные советы. В противном случае, вы испортите отношения с человеком, которому решили дать совет.
Плохая примета выбрасывать со стола остатки пищи. Если осталась еда, ей нужно поделиться с нуждающимися.
3 июля запрещено ссориться, завидовать и сплетничать.
Сегодня категорически нельзя убивать пауков – это большой грех, который приведет к материальным трудностям.
Приметы
Пауки плетут большую паутину, значит, погода будет сухой и безветренной. А вот если паук порвал свою паутину - скоро погода ухудшится.
Муравьи прячутся в муравейнике - к дождю и грозе.
Если облака высокие, то погода будет жаркая.
3 июля идет дождь – дождливая погода продержится еще несколько дней.
Если найдете сегодня паутину, намотайте ее на мизинец – это поспособствует удаче в делах. Кроме того, на Мефодия принято загадывать желания. Наши предки верили, что сегодня они непременно сбудутся.
3 июля на Руси девушки и женщины ходили с распущенными волосами, поскольку были убеждены, что это придаст им блеск, красоту и здоровье.
Именины
3 июля празднуют именины Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай, Римма, Фома.