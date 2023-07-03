День Мефодия Перепелятника: что нельзя делать 3 июля

3 июля в народе именуют днем Мефодия Перепелятника. Православные верующие сегодня вспоминают епископа Патарского священномученика Мефодия, которого также называют Мефодием Олимпийским.

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Наши предки в этот день стремились поймать хотя бы одну птицу. Не подстрелить, а поймать – считалось, что тогда охота будет успешной. Кроме того, удачу сулила встреча с белым перепелом.

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Подробнее о том, что нельзя делать 3 июля, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 3 июля

В день Мефодия Перепелятника запрещено пересчитывать деньги, иначе вскоре вам предстоит растратить их на непредвиденные нужды.

Сегодня запрещено отправляться в путь, если вы не уверены, что в пункте назначения вас будут ждать. В противном случае, путь будет пустым.

3 июля не стоит игнорировать интуицию – считается, что она сегодня подвести не может.

Сегодня запрещено давать непрошеные советы. В противном случае, вы испортите отношения с человеком, которому решили дать совет.

Плохая примета выбрасывать со стола остатки пищи. Если осталась еда, ей нужно поделиться с нуждающимися.

3 июля запрещено ссориться, завидовать и сплетничать.

Сегодня категорически нельзя убивать пауков – это большой грех, который приведет к материальным трудностям.

Приметы

Пауки плетут большую паутину, значит, погода будет сухой и безветренной. А вот если паук порвал свою паутину - скоро погода ухудшится.

Муравьи прячутся в муравейнике - к дождю и грозе.

Если облака высокие, то погода будет жаркая.

3 июля идет дождь – дождливая погода продержится еще несколько дней.

Если найдете сегодня паутину, намотайте ее на мизинец – это поспособствует удаче в делах. Кроме того, на Мефодия принято загадывать желания. Наши предки верили, что сегодня они непременно сбудутся.

3 июля на Руси девушки и женщины ходили с распущенными волосами, поскольку были убеждены, что это придаст им блеск, красоту и здоровье.

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