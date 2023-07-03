Почему передавать вещи через порог – плохая примета

В народе существует множество поверий, связанных с порогом. Но, пожалуй, самой популярной является примета о том, что передавать вещи через порог опасно.

Даже не самые суеверные люди подчас решают перестраховаться и не передают ничего через порог. Но мало кто знает о том, как возникла эта примета. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Наши предки были уверены в том, что вход в дом является сакральным местом, которое способно защитить людей от невзгод и напастей. Вдобавок к этому, в древности существовала традиция хранить прах умерших людей под порогом дома. Люди рассчитывали на то, что дух усопшего сможет защитить их от бед.

По одной из версий, именно поэтому делать что-либо через порог (здороваться, общаться, передавать вещи, выходить из дома с левой ноги) считалось опасным: наши предки были уверены, что таким образом можно потревожить души усопших.

Считалось, что если проигнорировать данное поверье, это может привести к ссорам, болезням и другим серьезным неприятностям.

По этой же причине запрещено было сидеть или стоять на пороге дома – то есть на границе между миром живых и миром мертвых.

Согласно еще одной версии, передавать вещи через порог опасно, потому что хозяин дома таким образом якобы отдает свое здоровье и взамен берет чужой недуг.

С приходом христианства традиция хоронить прах мертвых под порогом ушла в прошлое, но плохие приметы, связанные с порогом остались. Вскоре у них появились и другие объяснения. Так, некоторые люди верили, что передавать вещи через порог опасно из-за домового. Многие считали, что на пороге живет домовой, и он может забрать эти вещи, потому что посчитает их своими.