День Петра и Февронии: что нельзя делать 8 июля

По народному календарю 8 июля отмечается День Петра и Февронии. Православные верующие сегодня вспоминают князя Петра и его жену Февронию, канонизированных в 1574 году на церковном Соборе.

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Согласно легенде, супруги любили друг друга, несмотря на преграды, которые возникали у них на пути. Считается, что святые даже умерли одновременно в 1228 году.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 8 июля

Сегодня запрещено ругаться, особенно с родными людьми. В противном случае, вас будут преследовать неудачи.

8 июля не рекомендуется купаться в водоеме. В старину Февронию также называли Русальницей. Считалось, что обитатели вод могут сегодня утащить человека на дно.

Сегодня категорически запрещено готовить выпечку и в целом работать с тестом. Если человек ослушается, он может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.

Согласно поверьям, в день Петра и Февронии нельзя затевать переезд – это чревато проблемами в карьере и бизнесе.

Кроме того, 8 июля нельзя заниматься рукоделием. Все, сшитое сегодня, очень скоро придет в негодность.

Сегодня нельзя есть супругам одной ложкой – можно поссориться на пустом месте.

Приметы

Мужу и жене сегодня рекомендуется провести день за работой. Считается, что именно тогда к ним придет настоящее счастье.

В старину наши предки были уверены: если сегодня сделать предложение девушке, брак наверняка будет долгим и крепким.

Дождь пошел – значит, будет много меда.

Северный ветер подул – к ясным дням, а восточный к дождю.

Яркая радуга висит над рекой – к дождю.

Устойчивый восточный ветер – к засухе.

Если сегодня жара, то 40 дней продлится засушливая погода.

День сухой и жаркий – летом будет мало грибов.

На сеновале завелись мыши – будет мало сена.

Вода при поливе быстро впитывается в землю – к хорошему сенокосу.