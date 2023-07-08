День Петра и Февронии: что нельзя делать 8 июля
По народному календарю 8 июля отмечается День Петра и Февронии. Православные верующие сегодня вспоминают князя Петра и его жену Февронию, канонизированных в 1574 году на церковном Соборе.
Согласно легенде, супруги любили друг друга, несмотря на преграды, которые возникали у них на пути. Считается, что святые даже умерли одновременно в 1228 году.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 8 июля
Сегодня запрещено ругаться, особенно с родными людьми. В противном случае, вас будут преследовать неудачи.
8 июля не рекомендуется купаться в водоеме. В старину Февронию также называли Русальницей. Считалось, что обитатели вод могут сегодня утащить человека на дно.
Сегодня категорически запрещено готовить выпечку и в целом работать с тестом. Если человек ослушается, он может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.
Согласно поверьям, в день Петра и Февронии нельзя затевать переезд – это чревато проблемами в карьере и бизнесе.
Кроме того, 8 июля нельзя заниматься рукоделием. Все, сшитое сегодня, очень скоро придет в негодность.
Сегодня нельзя есть супругам одной ложкой – можно поссориться на пустом месте.
Приметы
Мужу и жене сегодня рекомендуется провести день за работой. Считается, что именно тогда к ним придет настоящее счастье.
В старину наши предки были уверены: если сегодня сделать предложение девушке, брак наверняка будет долгим и крепким.
Дождь пошел – значит, будет много меда.
Северный ветер подул – к ясным дням, а восточный к дождю.
Яркая радуга висит над рекой – к дождю.
Устойчивый восточный ветер – к засухе.
Если сегодня жара, то 40 дней продлится засушливая погода.
День сухой и жаркий – летом будет мало грибов.
На сеновале завелись мыши – будет мало сена.
Вода при поливе быстро впитывается в землю – к хорошему сенокосу.
Если одинокая девушка бросит в воду красную ленту – очень скоро у нее появится ухажер.