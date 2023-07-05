Евсеев день: что нельзя делать 5 июля

5 июля в народном календаре отмечается Евсеев день. Он назван так в честь преподобного Евсевия, чью память в этот день чтут православные христиане. О том, что можно и что нельзя делать в эту дату, — в материале "Рамблера".

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В Евсеев день было принято ходить на водоем и ловить рыбу. Считалось, что в эту дату хорошо клюет, поэтому улов будет большим. Однако всю рыбу оставлять себе нельзя, ей делились с родственниками и близкими людьми. Этот обряд помогал обрести финансовое благополучие.

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Стоит обязательно встретиться с родственниками, близкими или друзьями, которых вы давно не видели. Это считалось хорошим знаком и приметой, которая сделает год удачным. Поэтому стоит назначить встречу или пригласить кого-то в гости.

Те, у кого есть какие-то жизненные проблемы, тайны и секреты, ходили в эту дату в лес. Нужно обнять дерево и рассказать ему обо всем, что тревожит. В качестве подарка нужно повязать на ствол ленту или оставить угощение. Считается, что с помощью этого обряда можно избавиться от проблем и невзгод.

У наших предков в этот день было принято убирать дома. Они наводили порядок, раскладывали все по местам и чинили все то, что сломалось. Чистые дома отпугивают нечисть, считали они.

Что нельзя делать 5 июля

Незамужним девушкам запрещается 5 июля ходить босиком по траве. Если она ослушается запрета, то проведет всю жизнь одна, так и не встретив своего любимого человека. В этот день действует еще один запрет, касающийся отношений. Запрещено расставаться с партнером в этот день, иначе все дальнейшие попытки найти любовь окажутся неудачными.

В этот день не стоит подаваться финансовым соблазнам. Отложите запланированный поход по магазинам на другой день и не совершайте импульсивные покупки. Иначе это станет причиной проблем в финансах.

Запрещается также сплетничать, это может привести к проблемам со здоровьем. Нельзя ходить в баню, иначе человека ждет беда в семье.

Народные приметы на 5 июля