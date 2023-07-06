День Аграфены Купальницы: что нельзя делать 6 июля

6 июля православные верующие чтят чудотворный образ Владимирской иконы Божией Матери. В народе этот день именуют днем Аграфены Купальницы.

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День Аграфены связан с мученицей Агриппиной. Купальницей ее стали называть потому, что на следующий день люди отмечали праздник Ивана Купалы.

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За приверженность христианской вере Агриппину подвергли пыткам и заточили в темницу. Но даже после этого мученица не встала на сторону язычества. Всю свою дальнейшую жизнь она посвятила служению Богу.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 6 июля

6 июля запрещено переедать и злоупотреблять алкогольными напитками. Кроме того, нельзя чрезмерно веселиться, громко кричать и ругаться.

Сегодня неподходящий день для домашних забот. Лучше отложить их на другой день, а сегодня посвятить время отдыху и восстановлению.

В день Аграфены Купальницы нельзя рвать цветы просто так, даже для украшения дома. Растения 6 июля разрешается рвать лишь для приготовления снадобий, обрядовых венков и проведения иных ритуалов.

Сегодня запрещено злиться, унывать и находиться в плохом настроении. 6 июля важно думать о хорошем и не желать другим людям зла даже мысленно.

В день Купальницы не стоит ложиться спать до полуночи – замучают кошмары. Кроме того, сегодня нельзя спорить, капризничать и плакать.

6 июля запрещено занимать деньги в долг. В противном случае, будут неприятности в делах.

Приметы

Соловей не поет - пора собирать ячмень.

Если 6 июля попариться в бане, можно улучшить свое здоровье.

Большая роса утром - к хорошему урожаю огурцов и орехов.

Дождливый день 6 июля - к неурожаю и продолжительному непогоде.

Если умыться утренней росой, можно дольше сохранить молодость.

6 июля готовились к ночи на Ивана Купалу. На Руси заготавливали лекарственные растения, веники – считалось, что они получают в это время особую силу.