День Аграфены Купальницы: что нельзя делать 6 июля
6 июля православные верующие чтят чудотворный образ Владимирской иконы Божией Матери. В народе этот день именуют днем Аграфены Купальницы.
День Аграфены связан с мученицей Агриппиной. Купальницей ее стали называть потому, что на следующий день люди отмечали праздник Ивана Купалы.
За приверженность христианской вере Агриппину подвергли пыткам и заточили в темницу. Но даже после этого мученица не встала на сторону язычества. Всю свою дальнейшую жизнь она посвятила служению Богу.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 6 июля
6 июля запрещено переедать и злоупотреблять алкогольными напитками. Кроме того, нельзя чрезмерно веселиться, громко кричать и ругаться.
Сегодня неподходящий день для домашних забот. Лучше отложить их на другой день, а сегодня посвятить время отдыху и восстановлению.
В день Аграфены Купальницы нельзя рвать цветы просто так, даже для украшения дома. Растения 6 июля разрешается рвать лишь для приготовления снадобий, обрядовых венков и проведения иных ритуалов.
Сегодня запрещено злиться, унывать и находиться в плохом настроении. 6 июля важно думать о хорошем и не желать другим людям зла даже мысленно.
В день Купальницы не стоит ложиться спать до полуночи – замучают кошмары. Кроме того, сегодня нельзя спорить, капризничать и плакать.
6 июля запрещено занимать деньги в долг. В противном случае, будут неприятности в делах.
Приметы
Соловей не поет - пора собирать ячмень.
Если 6 июля попариться в бане, можно улучшить свое здоровье.
Большая роса утром - к хорошему урожаю огурцов и орехов.
Дождливый день 6 июля - к неурожаю и продолжительному непогоде.
Если умыться утренней росой, можно дольше сохранить молодость.
6 июля готовились к ночи на Ивана Купалу. На Руси заготавливали лекарственные растения, веники – считалось, что они получают в это время особую силу.
Сегодня именины празднуют Агриппина, Антон, Артемий (Артем), Герман, Федор, Святослав, Кузьма, Доминика, Люция, Тереза.