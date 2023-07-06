Почему наши предки на самом деле жили в мистическом мире

Известно, что некоторые люди мыслят словами, а другие образами. Это объясняется доминированием одного из полушарий мозга. Обычно считается, что левое полушарие отвечает за словесно-логическое мышление, а правое - за эмоционально-образное. Между ними находится мозолистое тело, сплетение нервных волокон, через которое нервный импульс, или мысль, переходит из одного полушария в другое, превращая мозг в двухядерный процессор. Однако так было не всегда.

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Наши предки жили в мистическом мире, где слышали голоса и испытывали звуковые галлюцинации. Общение с "богами" и получение ответов было для них естественным. Американский психолог Джулиан Джейнс (1920 – 1997) утверждает в своей книге «Происхождение сознания в процессе распада бикамерального ума», что современное сознание возникло всего около трех тысяч лет назад.

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По мнению Джейнса, человечество до сих пор приспосабливается к новой форме сознания и постепенно эволюционирует в этом направлении. Поэтому мы все еще можем наблюдать пережитки бикамерального ума (разделенного на две камеры) в повседневной жизни. К ним относятся мистические переживания, слуховые галлюцинации и потребность в религиозных чувствах.

Согласно гипотезе двухкамерности, раньше разум состоял из двух слабо разделенных частей, и их коммуникация происходила через речь. Когда человеку нужно было принять решение, в его голове звучал голос, указывающий, что делать. Джейнс полагал, что в таком разуме не могли существовать противоречивые мысли, и невозможно было не согласиться с полученным приказом.

Люди с таким типом мышления приписывали внутренний голос божеству или правителю, что часто было для них одним и тем же. В практическом плане такое мышление склонно к импульсивным действиям, плохо справляется со стратегией, планированием и сложными задачами.