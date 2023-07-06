Когда школьник Скотт Данн из Пенсильвании очнулся от медикаментозной комы после автомобильной аварии, он очень расстроился из-за пропущенного выпускного в старшей школе.

Однако директор школы знал, что Данн выздоравливает и через несколько дней выписывается из больницы. Поэтому он связался с семьей подростка и сказал им, что школа «хотела сделать для Данна что-то особенное».

Это «нечто особенное» произошло, когда более половины класса Данна вернулись с летних каникул, чтобы воспроизвести еще раз прошедшую церемонию вручения аттестатов.

После праздника одноклассники Данна окружили его и подбрасывали в воздух свои шапки выпускника в знак поддержки.

Об этой трогательной истории рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.