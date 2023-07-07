Иван Купала: что нельзя делать 7 июля

День Ивана Купалы всегда был особым праздником на Руси. Множество примет, традиций и обрядов пытались соблюдать наши предки 7 июля, будучи уверенными, что этот день – один из самых мистических в году.

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По традициям, в ночь на Ивана Купала на берегах рек начинались массовые народные гуляния. Люди водили хороводы и жгли костры. Одинокие девушки плели венки и пускали их по воде, надеясь тем самым приблизить встречу со своим суженным.

Одной из главных забав было прыгать через костер. Это действие также было наделено смыслом – считалось, что языки пламени усиливают женскую красоту и избавляют от болезней и неудач. Влюбленные же перепрыгивали через огонь, держась за руки – этот обряд должен был скрепить их узы на долгие годы.

На Руси верили, что вода в этот день наделена целебной силой, потому искупаться – было одной из главных задач на этот праздник.

Чего нельзя было делать в день Ивана Купалы Есть мясо или птицу – это грозило болезнями. Предпочиталась только растительная пища.

Поднимать с земли утерянные кем-то вещи или деньги, дабы не навлечь на себя проблемы, предназначавшиеся судьбой другому человеку.

Краситься, стричь волосы, делать любые процедуры красоты – в противном случае можно было ее лишиться.

Отдавать кому-то или продавать свои личные вещи – это грозило финансовыми проблемами.

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