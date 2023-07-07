Россияне рассказали об обрядах в день Ивана Купала, в которые они верят

"Нужно в ночь на Ивана Купала поехать на любой крупный водоем (море, озеро, река) найти лунную дорожку, зайти по пояс в воду, там где она по воде стелиться (как бы в ней стоять) и попросить у мавок помощь в исполнении желания. Ну и проговорить его вслух, можно шепотом, но не в уме. Главное сформулировать максимально четко и правильно, потому что мавка - в первую очередь не добрый дух, и любит поиграть и обмануть. В общем на своем опыте, поехали мы с друзьями на Кубань ночью. Ну я и пошла, еще и луна такая классная была и дорожка от нее, все сделала, и вы не поверите, сбылось все! Даже то, что на тот момент казалось нереальным к исполнению…".