Россияне рассказали об обрядах в день Ивана Купала, в которые они верят
День Ивана Купала – это древний славянский праздник, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля. Это одно из самых ярких и веселых событий в культуре славян, связанных с природой и ее обновлением.
Одним из самых ярких обрядов Дня Ивана Купала было возжигание костра. Люди прыгали через огонь, верили, что это поможет очиститься от болезней и недугов, а также принесет удачу и счастье на год вперед.
Также на празднике проводились различные игры и состязания, например, гонки на лодках по реке или озеру. Молодые парни и девушки плыли друг к другу, а тот, кто первым дотянулся до противоположного берега, считался победителем и получал особую почесть.
Для молодых девушек День Ивана Купала был особенно важным, так как в эту ночь они могли узнать свою судьбу. Одной из самых популярных гаданий было венчание венком из цветов и отпускание его по реке. Если венок останавливался у берега, значит, девушка найдет свою любовь в ближайшее время.
В одном из популярных сообществ в соцсетях современные россияне поделились обрядами, связанными с Днем Ивана Купала, в которые они верят или которые когда-то были ими исполнены.
Обряды у всех разные, но чаще всего они касаются природы, костра и венков:
"Сегодня, нужно веточки папоротника вставить на окна и на двери входной. От злого духа";
"На Купалу цветок папоротника ищут. Один раз мы праздновали на соленых озерах, детей в лягушат и русалок нарядили, венки надели, и они со свечками на плоту плавали...";
"Написать желание на листе в настоящем времени (особенно хорошо на любовь), свернуть надписью внутрь, положить на подоконник в комнате где спишь, 7- го в полдень сжечь и развеять по воздуху";
"Считается, что в костре сгорает все ненужное (негатив, ненужные люди отпадают, внешнее магическое воздействие). Таким образом огонь очищает. Поэтому нужно прыгать через костер";
"Не знаю повлияли мои венки или нет, но вышла замуж по любви, мужа встретила 7 июля и в этом году 15 лет душа в душу. Так что рекомендую в следующем году отпраздновать";
"Утренней росой умываться нужно, чтобы весь год быть красивой и здоровой".
Одна из пользовательниц рассказала о том, как сбылись ее самые неожиданные желания:
"Нужно в ночь на Ивана Купала поехать на любой крупный водоем (море, озеро, река) найти лунную дорожку, зайти по пояс в воду, там где она по воде стелиться (как бы в ней стоять) и попросить у мавок помощь в исполнении желания. Ну и проговорить его вслух, можно шепотом, но не в уме. Главное сформулировать максимально четко и правильно, потому что мавка - в первую очередь не добрый дух, и любит поиграть и обмануть. В общем на своем опыте, поехали мы с друзьями на Кубань ночью. Ну я и пошла, еще и луна такая классная была и дорожка от нее, все сделала, и вы не поверите, сбылось все! Даже то, что на тот момент казалось нереальным к исполнению…".