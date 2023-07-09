День Давида Земляничника: что нельзя делать 9 июля

9 июля в народном календаре отмечается день Давида Земляничника. В эту дату было принято собирать лесную ягоду, а в православной церкви чтили память святого Давида Солунского. В материале "Рамблера" — о том, что можно и что нельзя делать в этот день.

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В день Давида Земляничника нужно заниматься садом и огородом, а также животными. Поэтому рано утром наши предки выходили в лес за земляникой. Чаще всего этим занимались незамужние девушки. Считалось, что чем больше они соберут ягод, тем быстрее произойдет их замужество. Из земляники делали заготовку на зиму и добавляли ее в выпечку.

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Пасечники в этот день проверяли ульи. Согласно приметам, в это время пчелы должны нести мед. Поэтому они внимательно следили за насекомыми. Также стоит заняться домашними животными. Питомцам давали лакомства, а скоту приносили лучший корм и чистили конюшни и хлев.

Что нельзя делать 9 июля

Главным запретом на этот день было употребление алкоголя. 9 июля запрещено употреблять спиртное в любом виде даже в честь праздника. Считалось, что так человек может потерять свое здоровье.

Нельзя ссориться с родными и близкими людьми, повышать на них голос. Если конфликт все-таки произошел, то его нужно быстро уладить, иначе в доме начнутся проблемы из-за разногласия между членами семьи.

В эту дату запрещено приходить в гости без предупреждения и приглашения. Если вы собрались к кому-то на ужин, обязательно предупредите или еще раз уточните, насколько актуально приглашение. В противном случае могут начаться проблемы с финансами.

Землянику ни в коем случае нельзя выбрасывать. Если ягода начинала гнить, ее засушивали на солнце. Все остальное съедали или делали заготовки на зиму.

Народные приметы на 9 июля