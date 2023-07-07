Одна деталь на фото 40-летней давности удивила людей

Пользователь Reddit с ником UnderWater23 поделился фотографией 40-летней давности, одна деталь на которой удивила многих комментаторов. На ней был запечатлен стеллаж супермаркета, на котором не было ни одной пластиковой бутылки.

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На фото изображена женщина и двое детей, выбирающих газированный напиток у стеллажа. «Продуктовый магазин в начале 1980-х. Все бутылки стеклянные, пластика не видно», — гласит подпись.

В комментариях к снимку некоторые пользователи отметили, что продавать напитки в стеклянных бутылках намного экологичнее, чем в пластиковых. «Из стеклянных бутылок даже газировка была вкуснее», «Я помню, как моя мама возвращала использованные бутылки в специальной сумке», — прокомментировали фотографию они.

Другие пользователи заняли противоположную позицию. «На фотографии видны трехлитровые бутылки, на верхнем стеллаже. Они точно из пластика, такого объема в стекле не было», «Все этикетки на этих бутылках сделаны из пластика. Разве это экологично?», «Представляете, если это все рухнет на пол?» — заявили комментаторы.