Кто такой «дед инсайд» и как из мема выросла целая субкультура

На первый взгляд представители субкультуры «дед инсайд» похожи на популярных ранее эмо и готов — одинокие подростки слушают грустную музыку, носят одежду в темных тонах и пропагандируют затворнический образ жизни. Откуда на самом деле растут корни этого движения и что об этом думают психологи — в материале «Ленты.ру».

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Как и когда выражение «дед инсайд» стало популярным?

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Словосочетание dead inside широко распространилось в интернете в 2014 году благодаря популярной среди молодых людей онлайн-игре Dota 2 и киберспортсмену Илье Коробкину, который использовал геймерский псевдоним Alohadance.

Стример услышал это выражение и начал повторять во время своей трансляции игры в Dota 2 фразу «я дед инсайд, мне ****** [плевать] на игру». Его зрители быстро подхватили эстафету — сообщения, содержащие фразу dead inside стали сыпаться в чат во время каждого прямого эфира Alohadance.

Шутка массово распространилась, когда Илья Коробкин сделал на руке татуировку с надписью dead inside и выложил фото в интернет. Подписчики Alohadance моментально последовали примеру кумира, интернет стал заполняться фотографиями подростков с одинаковыми татуировками. Таким образом безобидный мем перерос в целую субкультуру, которая поначалу состояла только из тинейджеров, играющих в Dota 2, а затем стала распространяться и на других людей.

Как связаны «дед инсайд» и аниме «Токийский гуль»?

Помимо увлечения компьютерной игрой Dota 2, «дединсайдеров» объединяет интерес к манге «Токийский гуль» — комиксу, который написал японский автор Суи Исида, а также одноименному анимационному сериалу.

По сюжету обычный молодой парень по имени Канэки Кэн попадает в больницу, где ему пересаживают органы гуля — существа, питающегося человеческой плотью. После операции юноша становится изгоем среди людей, потому что теперь он наполовину монстр.

Именно Канэки Кэн однажды произнес фразу: I am dead inside («Я мертв внутри»), которая впоследствии и стала девизом новой субкультуры

В течение всего сериала главный герой переживает множество различных испытаний, подвергается пыткам и сталкивается с внутренним конфликтом неприятия собственной нечеловеческой сущности. Сюжет произведения — одна большая метафора на трудности переходного возраста и подростковой социализации, что привлекает внимание детей, а сам сериал выполнен в темной и мрачной стилистике и содержит большое количество жестоких сцен.

В 2021 году Колпинский районный суд Петербурга запретил распространение на территории Российской Федерации четырнадцати ссылок на анимационные фильмы, в числе которых оказались и ссылки на «Токийский гуль». Эксперты посчитали, что аниме может оказать негативное влияние на психику молодых людей.

Характерные особенности «дед инсайдов»

Аккаунты приверженцев культуры Dead Inside в социальных сетях заметно выделяются на фоне всех остальных, потому что их владельцы зачастую стараются перенять внешние черты главного героя аниме «Токийский гуль», Канэки Кэна. Кроме того, они имеют одну общую тенденцию — на фотографиях в интернет-профилях «дединсайдеры» чаще всего не показывают свое лицо, пряча его за волосами или вовсе отвернувшись от камеры.

Специфические черты поклонников субкультуры Dead Inside:

свободная одежда черного цвета;

волосы пепельно-белого цвета;

длинная челка, закрывающая половину или все лицо;

цветные линзы для глаз, чаще всего красного цвета;

маска на лице;

обилие массивных украшений, таких как кольца, серьги и цепи.

Если говорить не о внешних проявлениях, а о внутренних, то сторонников Dead Inside объединяет культ одинокого и закрытого образа жизни, чувство озлобленности на мир, отрешенность, частая и быстрая перемена настроения. Подростки, называющие себя «дед инсайдами», много времени проводят в социальных сетях. У таких детей может не быть настоящих друзей и прочных социальных связей в реальной жизни. Их круг интересов часто ограничивается компьютерными играми и просмотром сериалов в жанре аниме.

Что на самом деле значит dead inside?

Если отойти в сторону от субкультуры, которая образовалась на постсоветском пространстве не так давно, можно заметить, что феномен dead inside появился гораздо раньше. В переводе с английского языка это выражение означает «мертвый внутри». Часто подобное состояние характеризуется как внутренняя пустота.

Чувство такой внутренней пустоты почти всегда связано с ощущением бессмысленности и бесцельности жизни, а это, в свою очередь, приводит к отстраненному поведению. Иногда это чувство может быть недолгим и уходит так же быстро, как и появляется. В других случаях ощущения могут длиться дольше, растягиваясь на дни, недели, месяцы и даже годы. Хроническое чувство внутренней пустоты может указывать на ряд состояний, требующих обращения к специалисту.

"Феномен dead inside может свидетельствовать о том, что какая-то часть человека, отвечающая за восприятие жизни и чувства, не работает. Если человек ощущает «замирание» или пустоту внутри, это может быть связано с эмоциональным выгоранием, пограничным расстройством личности или посттравматическим стрессовым расстройством"

Специалист также отмечает, что человек, говорящий о себе, как о пустом внутри, обычно продолжает испытывать целый спектр сложных чувств и эмоций. Этот спектр может включать в себя грусть, тоску, печаль, уныние, усталость, боль, недовольство, чувство собственной неполноценности, растерянность, оцепенение и многое другое. На проживание этой гаммы чувств обычно тратится колоссальное количество энергии. «Кроме того, для состояния внутренней пустоты характерно отсутствие контакта с самим собой, со своими чувствами и потребностями, со своим телом — люди не замечают, как они дышат, как они двигаются, их тело будто находится в замороженном состоянии», — добавляет психолог.

Неважно, переживает ли человек сложные жизненные обстоятельства или наоборот — находится на вершине своей карьеры, ощущает стабильность и комфорт в финансах и отношениях, — любой может чувствовать себя пустым внутри.

Когда надо немедленно бить тревогу?

В последнее время фраза «дед инсайд» все чаще стала употребляться не в контексте компьютерной игры, а в отношении детей и подростков, проходящих непростой путь взросления. Так называют тех, кто оторван от реальной жизни, не обращает внимания на окружающих и большую часть времени проводит в одиночестве, сидя за компьютером.

Отрешенное поведение может говорить о том, что ребенку не хватает душевной близости с родителями, вследствие чего детская психика ищет разрядку в другой реальности. Однако испытывать чувство внутренней пустоты могут и взрослые — у этого состояния может быть целый ряд психологических, биологических или медицинских причин.

Причины ощущения внутренней пустоты

Депрессия

Клиническая депрессия — очень распространенное расстройство настроения. Заболевание характеризуется стойким ощущением грусти, тоски и печали, упадническим настроением, снижением интереса к ранее приятным занятиям и другими симптомами, которые мешают способности функционировать в повседневной жизни. Человек в депрессии может больше не находить радости в вещах, которые когда-то делали его счастливым.

Изменения настроения могут сопровождаться изменениями в аппетите, усталостью, а иногда и болями в теле, однако самый частый симптом заболевания — апатия. Депрессия возникает из-за сложной комбинации факторов, которые могут включать генетику, семейный анамнез, травмы, пережитый стресс и болезни. Когда человек чувствует себя пустым, это может указывать на то, что он переживает депрессию.

ПТСР

ПТСР или посттравматическое стрессовое ночные кошмары.

ПТСР может привести к тому, что человек будто перестает чувствовать себя самим собой — после проживания серьезной травмы эмоции отключаются, за этим следует чувство онемения и пустоты. Этот процесс известен как эмоциональное оцепенение. Иногда пациенты с таким диагнозом описывают себя, как мертвых внутри.

Медикаменты

Медикаментозное лечение — распространенный способ справиться с такими состояниями, как депрессия или тревога. Однако важно понимать, что психотропные лекарственные средства не только помогают с симптомами этих состояний, но также имеют тенденцию влиять на то, как мозг обрабатывает эмоции. Люди, принимающие антидепрессанты, иногда говорят о появившемся чувстве безразличия и пустоты, а также о притуплении эмоциональных реакций на различные события.

Подавленные эмоции

В некоторых случаях с эмоциями бывает так трудно справиться, что вместо этого их пытаются подавить и забыть. К сожалению, такой механизм преодоления негативных эмоций не приводит к хорошим результатам и может иметь ряд неприятных последствий, таких как развитие психосоматических заболеваний, притупление эмоций, чувство оцепенения и внутренней пустоты.

Деперсонализация

Синдром деперсонализации или дереализации представляет собой расстройство самовосприятия личности и характеризуется ощущением отдаленности или отстраненности от себя, а также сниженным чувством реальности.

Расстройство может вызывать у человека постоянное или повторяющееся ощущение того, что он находится вне своего тела (деперсонализация), чувство, что происходящее вокруг него нереально (дереализация), или и то, и другое. Когда человек чувствует себя оторванным от собственного тела, разума и окружающей среды, это может заставлять его также ощущать себя опустошенным внутри.