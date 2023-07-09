Как менялись торжественные церемонии в Москве

Пышное платье, строгий костюм и блеск обручальных колец — кажется, нет события ярче и известнее регистрации брака. Однако в Москве проводят и другие, не менее важные для семей, гражданские церемонии и обряды. Например, в торжественной обстановке можно получить первый паспорт, дать имя новорожденному или воссоздать день свадьбы, который прошел 50 или больше лет назад.

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Рассказываем, когда появились гражданские церемонии, как их проводили раньше и насколько они изменились теперь.

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Любовь, согласие и подпись

До 1917 года в Российской империи брак заключали в церкви, он считался действительным после венчания. Обряд проводили священники, они же фиксировали это событие в метрических книгах. Все изменилось, когда в декабре 1917-го в стране появились органы записи актов гражданского состояния (загсы).

С того времени регистрация брака стала больше похожа на привычную современным москвичам церемонию, в которой, однако, все еще отсутствовала торжественность. Не было музыки, гостей и пышных интерьеров, влюбленным не требовались даже кольца. Пары давали согласие, ставили подписи и забирали свидетельство о браке.

18 февраля 1964 года Совет министров РСФСР принял постановление “О внедрении в быт советских людей новых гражданских обрядов”. Термин “гражданские обряды” появился и стал использоваться именно в советские годы и означал так называемые социальные действия. Например, получение паспорта, регистрацию рождения ребенка и брака, которые стали поддерживаться на уровне государства. Загсы начали открывать и в отдаленных уголках страны, а также строить дворцы счастья, сегодня они называются дворцами бракосочетания Александр Балакирев Ведущий специалист отдела публикации архивного фонда Главархива Москвы.

К тому времени в столице уже работали такие учреждения: первый Дворец бракосочетания появился в Москве в 1961 году, второй — в 1962-м. С момента их открытия по 1964 год там зарегистрировали около 100 тысяч браков.

После 1964-го свадебные ритуалы приобретают обязательный характер. Неотъемлемыми атрибутами становятся обручальные кольца, рядом с женихом и невестой стоят свидетели, в залах играет музыка, а помещения отличает пышный и праздничный вид.

«Для молодых открывают ателье и магазины, где по специальному документу они могут приобрести свадебное платье, костюм, украшения и обувь. Тогда такие вещи купить было непросто, а здесь продавались качественные товары и без очереди. Обстановку того времени можно увидеть в фильме “Большая перемена” — героиня картины Полина отправляется как раз в подобный магазин», — добавляет Александр Балакирев.

Сегодня «книжечки», дающие право сделать покупки в магазинах, женихам и невестам, не выдают, а на росписи можно обойтись без свидетелей, но церемония не потеряла торжественности. Пожениться в Москве можно в девяти дворцах бракосочетания. Дворцы № 1 и 4 работают ежедневно, а во Дворце бракосочетания № 1 можно пожениться и ночью: с субботы по воскресенье с июня по сентябрь учреждение работает круглосуточно.

Заключить брак можно также на выездных площадках — благодаря проекту Мэра Москвы «Новые адреса счастья». Более 30 красивейших мест доступно для молодоженов бесплатно, нужно только оплатить стандартную госпошлину в размере 350 рублей при подаче заявления. Пожениться можно, например, на канатной дороге или в речных трамвайчиках.

Все церемонии похожи, но в то же время индивидуальны. Ведущие сами пишут тексты, обращая внимание на место проведения регистрации, возраст молодоженов и другие особенности. Обязательные составляющие церемонии сегодня — согласие на вступление в брак, обмен кольцами и подписи жениха и невесты Наталия Шарпар Начальник Дворца бракосочетания на ВДНХ

Она отмечает, что выразить согласие на вступление в брак можно лишь словом «да». Это четкое правило. Не стоит кивать, подбирать шутливый ответ или синоним. Если слова молодых заставят ведущую усомниться в их решении, церемонию могут прервать для уточнения согласия вступления в брак.

Москвичам доступна и регистрация брака в неторжественной обстановке в любом столичном центре госуслуг. Там в назначенные дату и время влюбленные подтвердят согласие и поставят подписи. Во флагманских офисах ВАО, САО, ЮАО, СЗАО, ЗАО и в обновленных районных центрах госуслуг есть кабинеты с фотозонами, где новобрачные могут сделать красивые фотографии.

Обо всех доступных местах и датах проведения торжественных церемоний можно узнать на странице проекта «Новые адреса счастья». Заявление на регистрацию брака принимают лично во дворцах бракосочетания, центрах госуслуг «Мои документы» или онлайн на портале госуслуг или mos.ru, а также в центрах госуслуг.

Подарок на всю жизнь и первый паспорт

Еще один особенный момент в жизни семьи — рождение ребенка. С его появлением приходит время дарить самый ценный подарок — имя. Зарегистрировать рождение ребенка в Москве можно в центрах госуслуг, а также в роддоме, где присутствует сотрудник офисов «Мои документы». Родителям выдадут свидетельство о рождении, куда впишут необходимые данные.

А для тех, кто хочет подарить новорожденному имя в более торжественной обстановке, существует церемония имянаречения. Ее бесплатно проводят во дворцах бракосочетания.

В прошлом веке такой обряд существовал, но в нем не было никакой торжественности. Из роддома ребенка забирали с медицинской справкой, с ней родители обращались в загс, где записывали имя и другие данные в свидетельство о рождении, а информацию о ребенке заносили в родительские паспорта.

«Сегодня процедуру имянаречения можно провести после получения свидетельства о рождении. Запись на церемонию ведут только лично во дворцах бракосочетания. В назначенное время родителей с новорожденным пригласят в торжественный зал. С ними могут прийти старшие дети, родные и друзья. Основной акцент в торжественной речи ведущая сделает на имени, расскажет историю семьи и произнесет слова поздравления», — подчеркивает Наталия Шарпар.

Кроме того, в честь рождения ребенка москвичи могут высадить в парках именное дерево. Для этого нужно подать заявку на сайте проекта «Наше дерево».

Спустя 14 лет после имянаречения юного москвича ждет еще одно важное событие — получение первого паспорта. Этот момент тоже может стать приятным воспоминанием. Торжественное вручение первого паспорта проводят в столичных центрах госуслуг. Традиция берет начало в прошлом веке.

«Первые паспорта стали выдавать в Советском Союзе еще в 1930-х годах. Сначала этот документ получали только жители городов, это позволяло отслеживать движение рабочей силы по стране. С 1974 года паспорт выдавали каждому гражданину», — рассказывает Александр Балакирев.

Первый паспорт жители СССР получали в 16 лет. Происходило это, как правило, в торжественной обстановке в учебных учреждениях, домах и дворцах культуры. Там проводили концерты, читали стихи.

Дух торжества возродился в столице в 2019 году.

Сегодня получить первый паспорт в праздничной обстановке можно во флагманских офисах “Мои документы” и Дворце госуслуг на ВДНХ. Для этого нужно предварительно подать заявление и оплатить пошлину. Затем на mos.ru можно выбрать место и время, где ребенок хотел бы получить свой первый документ в торжественной обстановке Марина Каширова Руководитель проекта управления по предоставлению государственных услуг офисов «Мои документы» Москвы

Как оформить общегражданский паспорт

Записаться на вручение первого паспорта в торжественной обстановке

Прибыть на церемонию лучше за 40 минут. Сопровождать ребенка могут родители, родственники и друзья. Гостей пригласят в отдельное помещение, там представители подразделений по вопросам миграции произнесут поздравления, а затем вручат юному гражданину паспорт, издание Конституции Российской Федерации и тематические сувениры в подарок.

Долго и счастливо

Краски в жизнь столичных семей привносит и чествование юбиляров супружества. Торжественные церемонии проводят для пар, отпраздновавших юбилеи семейной жизни. Традиция появилась в Москве около 70 лет назад.

«Чествование юбиляров супружеской жизни существовало и в прошлом веке, но не было так распространено, как другие гражданские обряды. Церемонии придумали в 1960-х годах, чтобы сплотить советские семьи. Ходатайство на чествование пары могло быть подано от организации, где работал один из супругов, или, например, от сельсовета», — рассказывает Александр Балакирев.

Чествование проводили, как правило, в домах культуры. Юбиляров поздравляли и дарили подарки. Сегодня чествования проводят во дворцах бракосочетаний. Записаться на церемонию могут сами юбиляры или их дети, внуки лично или по телефону. Сотрудник Дворца бракосочетания поможет выбрать дату, время, а также попросит заполнить анкету для подготовки индивидуальной речи церемонии.

В назначенный день и час супругов и их гостей приглашают в торжественный зал, где они могут поставить подписи в почетной книге юбиляров и вновь обменяться кольцами.