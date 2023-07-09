Как северное сияние сводило с ума якутов

В конце 19-го века Север России одолела загадочная болезнь. Ее прозвали меряченьем. Название таинственного недуга произошло от якутского глагола "мирячить" — быть одержимым. Самое странное заключалось в том, что ни в средней, ни в южной полосах страны эту болезнь никто не подхватывал.

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"Рамблер" рассказывает, откуда появилось меряченье и почему в этой болезни отчасти виновато северное сияние.

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Симптомы болезни

Врач Сергей Мицкевич однажды столкнулся с припадком женщины-якутки, которая страдала от меряченья. В своих заметках он указал, что сознание якутки сделалось спутанным, а еще она видела галлюцинации.

"Больная видит черта, страшного человека или что-нибудь подобное; начинает кричать, петь, ритмично биться головой об стену или мотать ею из стороны в сторону, рвать на себе волосы."

Меряченье очень быстро одолевало людей. Буквально за секунды человек, который только что был вменяемым, отключался от мира и впадал в состояние, похожее на транс. Тело больше не случалось своего владельца, у него начинались судороги. В подобном припадке люди импульсивно повторяли слова и действия других, легко исполняли чужие приказания, даже если те казались полностью бессмысленными или опасными.

По словам исследователей феномена, если кто-то на глазах у больного подпрыгивал или ударял себя, он без сомнений делал то же самое.

"Он может бросить ценимый им хрупкий предмет или даже находящегося у него на руках ребенка, если перед ним кто-нибудь бросить любую вещь", — подчеркивали ученые.

Такие приступы происходили не только у каждого человека по отдельности, но даже среди большого коллектива. Например, в 1870 году 70 человек из отряда казаков в Нижне-Колымской части во время строевого учения начали повторять командные слова за командиром. Казалось, того передразнивали. Командир рассердился и вышел из себя. К своему удивлению он услышал собственные только что произнесенные угрозы, но от солдат. Одновременно все они побросали ружья на землю.

Причины

Врач Григорьев утверждал, что меряченье — результат внешнего воздействия природного характера. Понаблюдав за спонтанными появлением болезни среди местного населения, он сделал вывод о том, что вспышки заболевания возникают в то же время и в соседних поселениях. Он обнаружил это, когда на собачьей упряжке ездил из одного селения в другое. Везде люди, охваченные меряченьем, наблюдали за полярным сиянием.