Петров день: что нельзя делать 12 июля

Православные верующие в этот день вспоминают святых петра и Павла. С этого дня на Руси начиналась пора свадеб и заканчивался Петров пост. В народе этому празднику давали множество названий: день Петра и Павла, Петров день, день Петра рыболова, Петровка или Красное лето.

© Unsplash

Все любители рыбалки в этот день молились Петру об успешном и многочисленном улове. Считалось, что в этот день такие молитвы имели особую силу.

Наши предки в этот день старались обязательно встретить рассвет – с позднего вечера они жгли костры, пели песни и танцевали, дожидаясь восхода солнца. Согласно поверьям, человека, встретившего рассвет в этот день, ждут удача и счастье на протяжении всего будущего года.

12 июля, даже если не было поводов сыграть настоящую свадьбу, устраивали постановочные гуляния – все это ради того, чтобы привлечь в свою жизнь любовь, счастье и благополучие.

Также хорошей приметой в Петров день считались купания – неважно, в бане человек моется, купается в реке или в бассейне – любой вид омовения в этот день сулит молодость и крепкое здоровье.

Чего делать не стоило Плохой приметой считалось в этот день устраивать уборку в доме и на дворе.

Скандалить, сплетничать, ругаться и негативно думать о будущем – в этот день, напротив, стоило простить всех своих обидчиков и забыть все разочарования.

Брать или давать деньги или любые другие вещи взаймы сегодня – очень дурной знак, не сулящий ничего хорошего.

Ссориться по пустякам, злиться, помышлять о мести, употреблять много алкоголя или переедать – все это в Петров день, собственно, как и в любой другой, предвещало плохие последствия.