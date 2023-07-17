Невероятные феномены природы, о которых вы точно не знали: видео
Конечно, большинство из нас слышали или даже сталкивались с природными феноменами вроде солнечного затмения или вулканической активности.
Но есть и такие феномены, о которых мало говорят. Их трудно встретить и не всегда удается объяснить. Вот, например, квадратные волны. Вряд ли вы когда-нибудь представляли себе, что волна может быть квадратной, однако это вполне реально и даже очень опасно — они приводят к кораблекрушениям и смертям.
Смотрите видео о самых редких, странных и невероятно интересных природных феноменах.
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