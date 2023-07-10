Парень отправил селфи для невесты не тому человеку и остался в смятении

29-летний парень обратился за советом к пользователям сети после того, как случайно отправил пикантное селфи, предназначенное для его невесты, своей будущей теще. Историей о том, как это произошло и почему он остался в смятении после случившегося, молодой человек поделился на Reddit.

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Автор поста объяснил, что во время отпуска с друзьями решил сделать селфи с обнаженным торсом и отправить его своей возлюбленной. Рассказчик уточнил, что фотография не была откровенно интимной, однако он позировал голым.

«Фото было дразняще обрезано прямо до линии, где заканчиваются мышцы живота. К счастью, на нем не было ничего слишком откровенного», — описал снимок герой истории. Парень добавил, что его гениталии не попали в кадр, однако на фото была видна большая часть бедер.

Когда фотография была сделана, рассказчик решил отправить ее невесте, однако случайно выбрал неправильного адресата. В итоге снимок получила 57-летняя мать его возлюбленной. «Я моментально попросил прощения, объяснил, что я имел в виду, но так и не получил никакого ответа от матери моей невесты. Я немного в панике, потому что она может показать фото моему будущему тестю. К счастью, мы с невестой знаем друг друга уже много лет, и я на хорошем счету у ее семьи. Но что мне делать?» — задался вопросом герой истории.