«Халява»: что изначально означало это русское слово

Происхождение жаргонного термина "халява", который означает получение чего-то бесплатно, имеет несколько версий. Одна из них связывает его с еврейским словом "халяв", что переводится с иврита как "молоко". Согласно некоторым источникам, в Одессе еще при царском режиме была широко распространена благотворительность. Обычно помощь нуждающимся оказывалась продуктами, и каждую пятницу малолетним детям выдавали бесплатное молоко, или "халяв". Отсюда и возникло представление, что все, что получено бесплатно, является халявой.

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Однако эта версия не подтверждается по нескольким причинам. Слово "халяв" звучит по-еврейски только в современном иврите и не было распространено в южных районах России в царскую эпоху. Понятие "халява" существовало в воровском жаргоне еще в XIX веке. Кроме того, нет достоверных документальных свидетельств о том, что одесские евреи действительно жертвовали молоко бедным.

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Более правдоподобной кажется версия о польском происхождении этого жаргонного слова. В польском языке, близком к русскому, есть слово "cholewa", которое означает голенище сапога. Интересно, что это слово имеет такое же значение и в русском, украинском и некоторых других славянских языках.

Казалось бы, какое отношение имеет голенище сапога к получению чего-то бесплатно? Здесь есть историческое объяснение. За голенищем разбойники, воины и даже богатые польские шляхтичи носили оружие, которое могло пригодиться в опасной ситуации. Бедные шляхтичи, крепостные и солдаты носили за голенищем различные припасы, такие как завернутый в ткань кусок хлеба, небольшие подарки или даже ложку.

Чем беднее был обладатель сапог, тем меньше у него было "халявы". Самые несчастные носили только ложку, чтобы иметь возможность перекусить при первой же возможности. Иногда состоятельные крестьяне, у которых сыновья были в армии, кормили служивых в надежде на то, что кто-то накормит и их сына.