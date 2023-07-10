«Свадьбы мертвых»: зачем их на самом деле проводят русские немцы

Некоторые исследователи утверждают, что обряды, известные как "свадьбы мертвых", были практикованы русскоязычными немцами до конца ХХ века. Однако большинство этнографов считают, что подобные обряды до сих пор существуют. Перед похоронами незамужних девушек и холостых молодых людей, которые не успели обзавестись семьей, их наряжают в свадебные наряды и даже находят им женихов и невест из числа живых.

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Обычай проведения такой "церемонии" действительно пришел в Россию из Германии. Как отмечает Франко Руо в своей книге "Новый создатель немецкого народа", у немцев этот обряд назывался Totenhochzeit, что можно перевести как "свадьба мертвых". Во время проведения данной "церемонии" на умершую незамужнюю девушку или холостого молодого человека, как правило, молодого возраста, надевали "корону смерти". Такие головные уборы украшали только тех покойников, которые не успели обзавестись семьей из-за слишком короткой жизни. Позже в христианской религии "корона смерти" стала символизировать небесную свадьбу души умершего с Христом.

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Со временем обряд сам трансформировался. Как отмечает Валерий Еремин в издании "Ритуал и фольклор", немцы наряжали умершую незамужнюю девушку в свадебное платье, надевали на нее фату и символ невинности - венок. В руки покойницы кладут букет невесты. Умершего холостого молодого человека, также не состоявшего в браке, одевают в строгий костюм, на который обязательно прикрепляют специальный свадебный цветок. Позднее девушек и юношей, ушедших из жизни слишком рано, даже настоящим образом венчают с оставшимися в живых женихами и невестами. В случае отсутствия таких женихов и невест, их роли исполняют добровольцы.

Известно, что «свадьбы мертвых» довольно долго проводились среди немцев, причем, даже среди тех, кто волею судьбы оказался в России. Так, аналогичный обряд собственными глазами наблюдал в 1929 году тогда еще будущий доктор этнографических наук Евгений Георгиевич Кагаров. В тот момент ученый находился, как он сам писал, в «республике немцев Поволжья». Об этом факт Кагаров поведал в статье «Венчание покойников у немцев Поволжья», опубликованной в издании «Советская этнография» в 1936 году. Кагаров наблюдал за погребением девушки, однако на самом деле поволжские немцы хоронили подобным образом всех, кто не познал радостей брака, независимо от возраста, даже маленьких детей.

Примечательно, что обряд Totenhochzeit в Германии был постепенно забыт. Современные немецкие исследователи описывают его как «архаичный реликт из древнего, суеверного времени», распространенный лишь до конца XIX века. Между тем у российских немцев «свадьбы мертвых» проводились еще до конца ХХ века. А в Сибири (это касается прежде всего сельской местности) обычай венчать усопших существует и по сей день. Подтверждением тому служит рассказ, приведенный в книге потомственной сибирской целительницы Н. И. Степановой, «7000 заговоров сибирской целительницы». Одна женщина прислала Степановой письмо, в котором поведала о том, что к ней обратилась знакомая с просьбой стать невестой для ее умершего сына.

Для чего же обрусевшие немцы до сих пор совершают свадебные церемонии с покойниками? Дело в том, что российские немцы даже сегодня крайне отрицательно относятся к безбрачию. Неспособность создать семью считается явлением из ряда вон выходящим, а холостые люди - ущербными. Однако покойники уже не в силах изменить свою судьбу, поэтому ее меняют их родственники. Если верить Игорю Фроянову, Юрию Юдину и Кириллу Чистову, авторам издания «Былинная история», «свадьба мертвых» — не что иное, как закрепление умершего сородича за определенной социальной группой женатых мужчин и замужних женщин при помощи фиктивного бракосочетания (венчания) с одним из добровольцев.