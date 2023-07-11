"Болезнь богатых": почему в Средневековье кариес считали признаком достатка
Сегодня многим из нас известно, что кариес является стоматологическим заболеванием, в результате которого разрушаются зубы. Они становятся более чувствительными, болезненными и в том числе меняют свой цвет, приобретая желтый, коричневый или черный оттенки.
В современных реалиях известие об этом недуге на вряд ли кого-то обрадует. Скорее всего, человек в первую очередь поспешит записаться на прием к стоматологу, чтобы как можно скорее заняться лечением зубов и избавиться от неприятного заболевания. Ведь из-за него улыбка не просто так выглядит, мягко говоря, не эстетично – оно наносит вред здоровью и грозит различными осложнениями, в числе которых пульпит, образование кисты, развитие ангины, синусита, отита и ряда других хронических болезней.
Оказывается, такое отношение к кариесу было не всегда. Одно время гнилые зубы вызывали у своих обладателей лишь позитивные эмоции, а у окружающих – зависть.
Подробности – в материале "Рамблера".
Как бы странно это сейчас ни звучало, но в Средние века кариес уважали и почитали. В те времена он считался "болезнью гурманов" и уделом богатых, так как именно их рацион питания состоял из большего количества углеводов, в том числе самых разных десертов.
Простой народ такие деликатесы не мог себе позволить. Горожане с низким уровнем достатка питались в основном грубой растительной пищей, а о вредных для эмали сладостях они не могли даже мечтать. Так получалось, что бедняки были вынуждены скрывать свою белоснежную улыбку и ровные здоровые зубы, ведь они свидетельствовали о принадлежности к низшему сословию.
Знать же, напротив, при любой возможности улыбалась во всю ширь и делала это с превеликим удовольствием и гордостью. Чернеющие зубы считались явным признаком достатка и праздной жизни, полной вкусностей и веселья. Богачей не смущали ни возможные неприятные последствия кариеса, ни болезненность эмали, ни неприятный запах изо рта. Кстати, предполагается, что с последним симптомом они боролись с помощью распития ароматизированных настоек. Надолго их эффекта, вероятно, не хватало.