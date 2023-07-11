Почему в Средневековье кариес считали признаком достатка

Сегодня многим из нас известно, что кариес является стоматологическим заболеванием, в результате которого разрушаются зубы. Они становятся более чувствительными, болезненными и в том числе меняют свой цвет, приобретая желтый, коричневый или черный оттенки.

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В современных реалиях известие об этом недуге на вряд ли кого-то обрадует. Скорее всего, человек в первую очередь поспешит записаться на прием к стоматологу, чтобы как можно скорее заняться лечением зубов и избавиться от неприятного заболевания. Ведь из-за него улыбка не просто так выглядит, мягко говоря, не эстетично – оно наносит вред здоровью и грозит различными осложнениями, в числе которых пульпит, образование кисты, развитие ангины, синусита, отита и ряда других хронических болезней.

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Оказывается, такое отношение к кариесу было не всегда. Одно время гнилые зубы вызывали у своих обладателей лишь позитивные эмоции, а у окружающих – зависть.

Подробности – в материале "Рамблера".

Как бы странно это сейчас ни звучало, но в Средние века кариес уважали и почитали. В те времена он считался "болезнью гурманов" и уделом богатых, так как именно их рацион питания состоял из большего количества углеводов, в том числе самых разных десертов.

Простой народ такие деликатесы не мог себе позволить. Горожане с низким уровнем достатка питались в основном грубой растительной пищей, а о вредных для эмали сладостях они не могли даже мечтать. Так получалось, что бедняки были вынуждены скрывать свою белоснежную улыбку и ровные здоровые зубы, ведь они свидетельствовали о принадлежности к низшему сословию.