5 пугающих фактов о животных

Про животных обычно рассказывают лишь милые и смешные факты. Однако даже у этих, казалось бы, славных созданий есть своя темная сторона. Они не только забавно ведут себя, но и могут по-настоящему испугать.

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Подробнее о том, какие жуткие вещи порой творят животные, — в материале "Рамблера".

Дельфины

Многие мечтают поплавать с дельфинами и сделать с ними общее фото. Однако на самом деле эти млекопитающие часто запугивают и третируют других животных. Они с легкостью пинают детенышей акул, а еще издеваются над морскими свиньями в приступе злости. Кроме того, дельфины проявляют сексуальную агрессию. В стаях насилуют самок. Жертву окружают и гонят до тех пор, пока она не выбьется из сил.

Божьи коровки

Божьи коровки — каннибалы. Когда у этих насекомых не хватает пищи, они начинают поедать друг друга. Чтобы выжить, взрослые особи без зазрения совести съедают своих личинок. После такого песня про божью коровку со словами "Полети на небо/Там твои детки/Кушают конфетки" кажется более пугающей.

Пингвины

Когда пингвины теряют своих птенцов, они отправляются красть чужих. Однако через какой-то период времени самка перестает испытывать интерес к чужому детенышу и бросает его. Для малыша это означает верную смерть.

Кенгуру

На самом деле кенгуру являются очень жестокими матерями. Если им грозит опасность, то они оставляют своих детенышей, чтобы спастись самим. Такую жертву можно легко объяснить с точки зрения естественного отбора. Без матери детеныши не выживут. А поскольку маленький кенгуренок еще не может дать потомство, то должна выжить именно взрослая самка, чтобы вид продолжил существовать. Кроме того, у кенгуру обычно рождается много детей.

Морские звезды