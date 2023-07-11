Что нельзя делать 11 июля, в день "Крапивного заговенья"

В народном календаре 11 июля зовут днем "Крапивного заговенья"/ О том, что можно и что нельзя делать в этот день, — в материале "Рамблера".

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Крапиву всегда особенно ценили за ее полезные свойства. Люди собирали свежую крапиву и использовали ее для лечения различных проблем со здоровьем. Например, они могут накладывать на больные места компрессы из крапивы, делать отвары или настои для приема внутрь, а также использовать крапивные ванны.

Также считалось, что крапива помогает отводить негативные энергии и сглаз. Поэтому в этот день люди могут заговаривать крапиву, произнося особые слова или заклинания, чтобы очистить себя от негатива и привлечь удачу.

На Руси верили, что после этой даты крапива теряет все свои целебные свойства. Поэтому наши предки старались запастись ею впрок.

Некоторые приметы в день "Крапивного заговенья" относились к погоде. Например, люди считали, что дождь 11 июля обещал солнечную и сухую осень.

К тому же в эту дату нельзя было ругать детей, потому как они могли стать замкнутыми. Считалось также, что 11 июля нельзя выходить из дома в грязной одежде, чтобы не отпугнуть одежду.