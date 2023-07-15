День Берегини: что нельзя делать 15 июля

В народном календаре 15 июля отмечают праздник Берегини. О том, что нельзя делать в этот день – в материале "Рамблера".

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Берегиня была славянским божеством и почиталась как мать всех духов и земных богатств. Считается, что она выступала в образе белоствольной березы и исцеляла от самых различных бед и недугов.

Раньше 15 июля девушки шли в лес, чтобы кланяться дереву и просить у божества счастье. А чтобы задобрить Берегиню, они оставляли различные угощения, например, фрукты и хлеб.

Также девушки в этот день пытались приворожить любимого. Для этого они срывали веточку березы и прятали ее на пороге дома, где жил их возлюбленный. И когда молодой человек переступал через ветвь, девушка проговаривала:

"Как этот прут сохнет, так пусть и он (имя) от любви ко мне сохнет".

После этого представительницы прекрасного пола прятали ветку в надежное место.

Что нельзя делать 15 июля: Шить и работать в поле.

Лениться и уклоняться от рабочих дел.

Переезжать.

Ругаться на Берегиню, ссориться и сквернословить.