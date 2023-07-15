День Берегини: что нельзя делать 15 июля
В народном календаре 15 июля отмечают праздник Берегини. О том, что нельзя делать в этот день – в материале "Рамблера".
Берегиня была славянским божеством и почиталась как мать всех духов и земных богатств. Считается, что она выступала в образе белоствольной березы и исцеляла от самых различных бед и недугов.
Раньше 15 июля девушки шли в лес, чтобы кланяться дереву и просить у божества счастье. А чтобы задобрить Берегиню, они оставляли различные угощения, например, фрукты и хлеб.
Также девушки в этот день пытались приворожить любимого. Для этого они срывали веточку березы и прятали ее на пороге дома, где жил их возлюбленный. И когда молодой человек переступал через ветвь, девушка проговаривала:
"Как этот прут сохнет, так пусть и он (имя) от любви ко мне сохнет".
После этого представительницы прекрасного пола прятали ветку в надежное место.
Что нельзя делать 15 июля:
- Шить и работать в поле.
- Лениться и уклоняться от рабочих дел.
- Переезжать.
- Ругаться на Берегиню, ссориться и сквернословить.
Народные приметы:
- Если желтые листья видны только на березе, то осень наступит рано, а зима – в положенный срок.
- Дует западный ветер – будет дождь.
- На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам.
- Если утром по воде стелется туман – к хорошей погоде.