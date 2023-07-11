Большинство из нас не верят в необъяснимые события, инопланетян, природные чудеса и, тем более, в путешествия во времени.

Однако в СМИ то и дело появляются новости о том, что где-то были обнаружены фото и видеодоказательства того, что некий человек попал к нам из другого времени. Например, мы видим старые фото, на которых кто-то разговаривает по мобильному телефону, задолго до изобретения телефонной связи.

Таких свидетельств по всему миру уже немало. Смотрите видео от канала @agenda_play в TikTok о тех случаях, которые заставят поверить в путешествия во времени.