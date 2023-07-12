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Девушка поймала гигантского сазана на креветку с клубникой

Девушка Ульяна из Новосибирска поймала в Обском море 12-килограммового сазана. Подробностями она поделилась в группе "ЯжеРЫБАК" в социальной сети "ВКонтакте".

Девушка поймала гигантского сазана на креветку с клубникой
© Социальные сети

Ульяна опубликовала снимки со своим уловом и написала:

"Наловила папе рыбки! Новые выходные на три дня и две ночи не прошли зря. Сазан 12 кг, язь 3,3 кг, лещ 3,4 кг".

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Известно, что девушка ловила рыбу рядом с селом Чингис, а в качестве приманки она использовала креветки и клубнику.

Ранее мужчина поймал рыбу весом 34 кг и установил рекорд.

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