Девушка поймала гигантского сазана на креветку с клубникой

Девушка Ульяна из Новосибирска поймала в Обском море 12-килограммового сазана. Подробностями она поделилась в группе "ЯжеРЫБАК" в социальной сети "ВКонтакте".

"Наловила папе рыбки! Новые выходные на три дня и две ночи не прошли зря. Сазан 12 кг, язь 3,3 кг, лещ 3,4 кг".

Известно, что девушка ловила рыбу рядом с селом Чингис, а в качестве приманки она использовала креветки и клубнику.