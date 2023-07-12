Ливонская война: какие страны поддержали Россию

Ливонская война, которая происходила в период с 1558 по 1583 годы, была одним из наиболее значимых конфликтов в истории России. В этой войне Российское царство столкнулось с альянсом стран, включающим в себя Швецию, Польшу, Литву и Данию. Однако, несмотря на сложности и масштабы войны, России удалось получить поддержку от некоторых стран Европы.

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Одной из ключевых стран, оказавших помощь России в Ливонской войне, была Англия. В то время Англия стремилась укрепить свои позиции в Балтийском регионе и нарушить гегемонию Ганзейского союза. Английские корабли и наемники активно участвовали в морских баталиях, поддерживая русскую флотилию. Кроме того, Англия предоставляла России финансовую помощь и оружие.

Еще одной страной, оказавшей поддержку России, была Франция. Французский король Генрих II, стремясь ослабить влияние Габсбургов в Европе, поддерживал Россию в ее борьбе против Швеции и Польши. Французские дипломаты активно работали на международной арене, чтобы убедить другие европейские страны поддержать Россию.

Также стоит отметить помощь, оказанную России со стороны Португалии. Португальские торговцы и мореплаватели играли важную роль в поставках оружия и продовольствия для русских войск. Более того, Португалия предоставляла России финансовую помощь и помогала в организации снабжения.