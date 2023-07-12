Как белорус создает куклы из 80-летнего винтажного льна

Волчок, Летучая Мышь, Тролль, Лисица – это не герои мультфильмов. Так зовут кукол из винтажного льна. Два рулона самотканого полотна супруги Петрищевы нашли пару лет назад в сундуке в деревенском доме бабушки.

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«На самом деле это не редкость, потому что в Беларуси много где бабушки ткали сами для себя, отбеливали, потом платья шили. Я так думаю, что этому льну лет 80-90. И самое интересное, что у него нет этого противного «шкафного» запаха», – рассказывает о своей находке Павел Петрищев.

Ткань решили пустить в дело. Так семья придумала первого льняного героя – «котозая». Эксперименты закончились рождением бренда. Концепция – игрушка «под старину». Кажется, что ее оставили в наследство мама или бабушка. Или же потомки и вовсе нашли это сокровище на чердаке.

«Мы позиционируем, что это культурный код нашей страны, ментальный код даже, я бы сказал. Он – в нас. И самое главное, напоминает мне детство», – говорит Павел.

Игрушки пластичные, гипоаллергенные и креативные.

«Людей это очень цепляет. Очень нравится Северной Америке, азиатскому рынку. Я думаю, что это энергия времени идет. Плюс – ручная работа. Ну, и, все-таки, современная подача – это обязательно», – делится секретами успеха Павел.

Топ покупателей – взрослые люди за 50. В куклы они не играют – коллекционируют. Особенный восторг льняные игрушки вызывают у иностранцев.

«Мы и через социальные сети заявляли о себе. И один японец из Осаки нам просто покоя не давал. Он писал, он комментировал», – рассказывает мужчина.

Куклы разлетаются по всему миру. Льняные персонажи уже живут в домах Австралии, Америки, Европы. Белорусы же пока просто интересуются.

«Я работал с некоторыми компаниями, но, наверное, для нас это просто обыденность. Всегда же хочется что-то заграничное получить, а им интересно наше», – говорит Павел.