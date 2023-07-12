Топор, шапка и другие странные правила средневекового секса

Интимная близость была строго регламентирована.

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Современные сексологи напоминают: любые сексуальные практики, которые происходят между двумя взрослыми людьми по обоюдному согласию, абсолютно нормальны. Но несколько веков назад интимную жизнь полностью контролировали государство и церковь. Близость для женщин была способом продолжить род, не более того. Кроме того, в обществе было множество странных ритуалов и запретов, касающихся интимной жизни.

208 дней запрета

В Средние века считалось, что слишком частые занятия любовью могут привести к болезням и распаду семейных отношений. Поэтому секс был запрещен в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Выходные должны быть посвящены общению с Господом, а не с супругом.

Конечно, секс во время беременности тоже был под запретом, как и в период критических дней. В среднем, на близость отводилось 150 дней в году, а то и меньше.

Никакого разнообразия

Супругам предписывалось заниматься сексом только в миссионерской позиции. Считалось, что именно в ней можно зачать ребенка, а остальные варианты — это разврат. Применять их разрешалось лишь куртизанкам, которые работали для удовольствия мужчин.

Шапка на голову, топор под подушку

Женщинам нельзя было полностью раздеваться во время секса, обязательным предметом для них была шапка или чепчик. Она оберегала даму от болезней и помогала сохранять тепло, по крайней мере, так считалось.

Мужчины же были озабочены продолжением рода и появлением наследника. Они были уверены, что топор под кроватью поможет девушке забеременеть именно мальчиком.

Только ночь