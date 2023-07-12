Шафран – это необычная приправа, которая уже много веков украшает блюда и придает им неповторимый вкус и аромат.

Однако, мало кто знает, что шафран является одним из самых дорогих продуктов в мире, по цене превосходящим золото. Что же делает эту специю такой ценной и уникальной?

Шафран добывается из цветков растения под названием Crocus sativus, которое произрастает в странах Средиземноморья и Иране. Каждый цветок содержит лишь три рыжих рыльца, которые и являются тем самым шафраном. Для получения всего одного килограмма этой пряности необходимо собрать около 150 тысяч цветков. Ручной сбор требует огромного количества времени, поэтому процесс производства шафрана является очень трудоемким.

Однако, высокая цена шафрана обусловлена не только его сложным процессом добычи, но и спросом. Эта пряность обладает неповторимым вкусом и ароматом, которые способны преобразить любое блюдо. Кроме того, шафран является натуральным антиоксидантом, обладает противовоспалительными свойствами и положительно влияет на пищеварение. В медицине шафран используется для лечения различных заболеваний, таких как депрессия и бессонница.

Об этом рассказали на странице @Sergey_malozemov в TikTok.