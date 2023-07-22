Россияне рассказали, какие "знаки" они не замечали перед страшными событиями
Многие из нас привыкли обращать внимание на странные совпадения и связывать их с мистическими силами, а другие стараются все объяснять рационально.
Однако, во что бы мы не верили, случаются такие странные ситуации, которые поразят даже самых заядлых скептиков. О "знаках", которые были предвестниками страшных событий, рассказали россияне в соцсетях. Самые интересные реальные истории — в материале "Рамблера".
Многие замечали страшные знаки перед уходом из жизни близких людей, но связывали их между собой только после того, как страшное событие случалось:
"Перед маминой смертью было очень много знаков. Она в сонном параличе мне привиделась бесом, на меня за день до ее смерти упала икона и самое главное в ночь перед ее смертью в квартире был страшенный хлопок будто шкаф упал, я так и подумала сначала, но после этого жуткого треска не было ни единого звука и мы все это слышали и утром обсудили... Много чего было а я не заметила, до сих пор виню себя, что отпустили ее тогда поехать в родственникам";
"Мой племянник умер от кровоизлияния мозга. За месяц до этого мне приснился сон, как я держу его на руках, смотрю на моей руке кровь от его головки. Я проснулась в холодном поту. Сестре естественно не сказала, зачем пугать... а в мае он умер".
У некоторых даже есть особые предчувствия и знаки: кто-то боится сов, а другие чувствуют резкое желание съесть что-то необычное.
"Сова для меня как предвестник смерти… Это есть во многих народных поверьях…это может звучать странно, но на протяжении нескольких лет за день до смерти наших родственников к нам прилетает сова во двор и начинает хохотать… Это очень страшно.
И на следующий день обязательно кто-то умирает из родственников, после этого она улетает.
Вчера к нам прилетела и хохотала сова, сегодня умерла сестра моего дедушки";
"Если мне захотелось гороховой каши, как на поминках, это не к добру. Вот как беременные хотят чего-нибудь эдакого, вот такое же сильное желание.
Через неделю умер дядя и на поминках была эта каша. Во второй раз произошло тоже самое, умерла подруга семьи. На днях опять захотелось и сегодня узнаю, что у тети инсульт и она очень плоха".
Кому-то чудится что-то страшное:
"Я лежала в больнице, и одна мамочка следила за кем то в коридоре. Было видно, как она смотрит из палаты в коридор. Дверь была открыта.
Потом заметила, что я вижу ее поведение. И тогда она меня спросила, ты тоже видишь его? Я сказала - нет, но типа чувствую, что что то не то. Она говорит, это черт. Он пришёл за душой.
Я поинтересовалась, а раньше ты видела подобное? Сказала, что первый раз. В соседней палате ночью умела мама ребенка. Тромб".
Есть и истории, связанные с традиционными приметами:
"Поехали к родне мужа в гости, навстречу баба с двумя пустыми ведрами чешет. Я ему говорю, не к добру... Чуть не поубивали в этих гостях друг друга, четыре года уже не разговариваем с ними".