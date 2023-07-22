Россияне рассказали, какие "знаки" они не замечали перед страшными событиями

"Перед маминой смертью было очень много знаков. Она в сонном параличе мне привиделась бесом, на меня за день до ее смерти упала икона и самое главное в ночь перед ее смертью в квартире был страшенный хлопок будто шкаф упал, я так и подумала сначала, но после этого жуткого треска не было ни единого звука и мы все это слышали и утром обсудили... Много чего было а я не заметила, до сих пор виню себя, что отпустили ее тогда поехать в родственникам";



"Мой племянник умер от кровоизлияния мозга. За месяц до этого мне приснился сон, как я держу его на руках, смотрю на моей руке кровь от его головки. Я проснулась в холодном поту. Сестре естественно не сказала, зачем пугать... а в мае он умер".