Как выглядит китайская гигантская саламандра — самая крупная из амфибий

Китайские гигантские саламандры — самые большие амфибии в мире. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

© Petr Hamerník/commons.wikimedia.org/

Китайская гигантская саламандра (Andrias davidianus) — одна из крупнейших саламандр и одна из крупнейших амфибий в мире.

Это полностью водный вид, эндемичный для скалистых горных ручьев и озер в бассейне реки Янцзы в центральном Китае.

Этот вид считается находящимся под угрозой исчезновения в дикой природе из-за потери среды обитания, загрязнения и чрезмерного улова, поскольку они считаются деликатесом и используется в традиционной китайской медицине. На фермах в центральном Китае ее активно выращивают, а иногда и разводят, хотя многие саламандры вылавливаются в дикой природе.

Китайская гигантская саламандра считается «живым ископаемым». Несмотря на защиту в соответствии с законодательством Китая, дикая популяция сократилась более чем на 80% с 1950-х годов.

Сommons.wikimedia.org

Удивительные факты о китайской гигантской саламандре: