Как выглядит китайская гигантская саламандра — самая крупная из амфибий

Как выглядит китайская гигантская саламандра — самая крупная из современных амфибий
Китайские гигантские саламандры — самые большие амфибии в мире. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".
Китайская гигантская саламандра (Andrias davidianus) — одна из крупнейших саламандр и одна из крупнейших амфибий в мире.
Это полностью водный вид, эндемичный для скалистых горных ручьев и озер в бассейне реки Янцзы в центральном Китае.
Этот вид считается находящимся под угрозой исчезновения в дикой природе из-за потери среды обитания, загрязнения и чрезмерного улова, поскольку они считаются деликатесом и используется в традиционной китайской медицине. На фермах в центральном Китае ее активно выращивают, а иногда и разводят, хотя многие саламандры вылавливаются в дикой природе.
Китайская гигантская саламандра считается «живым ископаемым». Несмотря на защиту в соответствии с законодательством Китая, дикая популяция сократилась более чем на 80% с 1950-х годов.
Удивительные факты о китайской гигантской саламандре:
- У них очень плохое зрение, для обнаружения добычи они чувствуют колебания воды.
- Всю свою жизнь они проводят под водой, но у них нет жабр. Они поглощают кислород через кожу.
- Во время размножения самки откладывают от 400 до 500 яиц, за которыми ухаживают самцы, пока они не вылупятся.
- В 1726 году швейцарский врач описал окаменелость китайской гигантской саламандры и предположил, что это окаменелость человека, пережившего Великий потоп, и назвал его Homo diluvii testis («свидетель Великого потопа»).