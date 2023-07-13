Что нельзя делать 13 июля в день Собора двенадцати апостолов

13 июля православные люди отмечают праздник Собора двенадцати апостолов. Так же этот день значится и в народном календаре. Хотя есть у народного праздника и другие названия, например, Макушка лета.

Наши предки считали, что именно 13 июля лето полностью вступает в свои права и приходит настоящая жара. Поэтому в этот день люди провожали весну и чествовали лето. О том, какие еще традиции связаны с этим праздником, читайте в материале «Рамблера».