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Праздник Собора двенадцати апостолов: что нельзя делать 13 июля

13 июля православные люди отмечают праздник Собора двенадцати апостолов. Так же этот день значится и в народном календаре. Хотя есть у народного праздника и другие названия, например, Макушка лета.

Что нельзя делать 13 июля в день Собора двенадцати апостолов
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Наши предки считали, что именно 13 июля лето полностью вступает в свои права и приходит настоящая жара. Поэтому в этот день люди провожали весну и чествовали лето. О том, какие еще традиции связаны с этим праздником, читайте в материале «Рамблера».

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Что нельзя делать 13 июля

  • В праздник Собора двенадцати апостолов запрещено ссориться и ругаться, это может привести к постоянным конфликтам в семье.
  • Не стоит хвастаться богатством и успехами: наши предки считали, что таким образом можно сглазить удачу в делах.
  • Уборку дома и стирку также лучше отложить на другой день, иначе можно в будущем погрязнуть в бытовых делах.
  • Не стоит употреблять алкогольные напитки, а также делать стрижку и маникюр.
  • Праздник Собора двенадцати апостолов — не время для азартных игр: можно остаться без денег.
  • Встречи и свидания в первой половине дня могут закончиться неудачей.

Что можно делать 13 июля

  • Помириться с теми, с кем были в ссоре, а также попросить прощения у тех, кого вы когда-либо обидели.
  • Помогать, тем, кто в этом нуждается, подавать милостыню: наши предки верили, что это поможет увеличить достаток в семье.
  • В праздник Собора двенадцати апостолов было принять красить яйца в золотой или желтый цвет, олицетворяющий солнце и жизнь, и обмениваться ими друг с другом.
  • Обязательным считалось приготовить и съесть какое-нибудь блюдо из яиц: согласно верованиям, это принесет счастье.
  • Благоприятен этот день для ухода за растениями и животными.
  • Этот день следует провести в хорошем настроении: встретиться с друзьями, провести время с семьей и родными.

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Народные приметы 13 июля

  • Если утром выпала роса: день будет жарким и солнечным.
  • Желтоватые облака на небе предвещают скорый дождь.
  • Соловьи утром поют — значит, зима придет поздно.
  • Сильная жара 13 июля обещает, что в течение трех недель погода будет хорошей и теплой.
  • Если кукушка продолжает куковать после Петрова дня, который празднуют 12 июля, это означает, что снег выпадет поздно, а остаток лета будет жарким.
  • Наши предки считали, что умывание колодезной или родниковой водой в праздник Собора двенадцати апостолов прибавит здоровья и сил.