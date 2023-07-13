Что нельзя делать 13 июля в день Собора двенадцати апостолов

Праздник Собора двенадцати апостолов: что нельзя делать 13 июля
13 июля православные люди отмечают праздник Собора двенадцати апостолов. Так же этот день значится и в народном календаре. Хотя есть у народного праздника и другие названия, например, Макушка лета.
Наши предки считали, что именно 13 июля лето полностью вступает в свои права и приходит настоящая жара. Поэтому в этот день люди провожали весну и чествовали лето. О том, какие еще традиции связаны с этим праздником, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 13 июля
- В праздник Собора двенадцати апостолов запрещено ссориться и ругаться, это может привести к постоянным конфликтам в семье.
- Не стоит хвастаться богатством и успехами: наши предки считали, что таким образом можно сглазить удачу в делах.
- Уборку дома и стирку также лучше отложить на другой день, иначе можно в будущем погрязнуть в бытовых делах.
- Не стоит употреблять алкогольные напитки, а также делать стрижку и маникюр.
- Праздник Собора двенадцати апостолов — не время для азартных игр: можно остаться без денег.
- Встречи и свидания в первой половине дня могут закончиться неудачей.
Что можно делать 13 июля
- Помириться с теми, с кем были в ссоре, а также попросить прощения у тех, кого вы когда-либо обидели.
- Помогать, тем, кто в этом нуждается, подавать милостыню: наши предки верили, что это поможет увеличить достаток в семье.
- В праздник Собора двенадцати апостолов было принять красить яйца в золотой или желтый цвет, олицетворяющий солнце и жизнь, и обмениваться ими друг с другом.
- Обязательным считалось приготовить и съесть какое-нибудь блюдо из яиц: согласно верованиям, это принесет счастье.
- Благоприятен этот день для ухода за растениями и животными.
- Этот день следует провести в хорошем настроении: встретиться с друзьями, провести время с семьей и родными.
Народные приметы 13 июля
- Если утром выпала роса: день будет жарким и солнечным.
- Желтоватые облака на небе предвещают скорый дождь.
- Соловьи утром поют — значит, зима придет поздно.
- Сильная жара 13 июля обещает, что в течение трех недель погода будет хорошей и теплой.
- Если кукушка продолжает куковать после Петрова дня, который празднуют 12 июля, это означает, что снег выпадет поздно, а остаток лета будет жарким.
- Наши предки считали, что умывание колодезной или родниковой водой в праздник Собора двенадцати апостолов прибавит здоровья и сил.
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