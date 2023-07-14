Летние Кузьминки: что нельзя делать 14 июля

Православная церковь 14 июля чтит память братьев Космы и Дамиана, святых, которые предположительно жили во второй половине III — начале IV веков — во время правления императора-язычника Карина.

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На Руси их называли Кузьма и Демьян, а день в их честь — Летними Кузьминками, или Бабьим днем. В ноябре еще празднуются Осенние Кузьминки, в которые также почитают святых.

С этой датой, 14 июля, связано множество древних приметы и запретов, которых придерживались наши предки. Что нельзя делать сегодня, согласно поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 14 июля

Наши предки верили, что в Летние Кузьминки нельзя совершать больших трат, иначе можно лишиться финансовой стабильности и благополучия.

Женщинам в этот день запрещалось заниматься тяжелым трудом, а также стирать, убирать и рукодельничать. Считалось, что, если ослушаться, можно навлечь на себя тяжелых болезни. В Бабий день женщины занимались готовкой и отдыхали, организуя совместные посиделки. Нельзя было работать 14 июля и кузнецам. На Руси верили, что это приведет к сильному граду.

Поверья также гласят, что в Летние Кузьминки нельзя:

плакать и жаловать на свою жизнь — ситуация может только ухудшиться;

завидовать чужим успехам — не будет своих достижений;

рассказывать другим секреты — о них все узнают.

14 июля было принято гадать на любовь и на суженых. Считалось, что в этот день девушки могли "приколоть" к себе возлюбленного. Кроме того, женщины всегда варили на Летние Кузьминки малиновое варенье. Однако угощать им чужих людей запрещалось. Согласно поверьям, это может обернуться изменами мужа.