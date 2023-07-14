В истории человечества было множество войн, которые вызывали удивление и непонимание. Однако, среди них есть одна, которая выделяется своей странностью. Речь идет о войне между Британией и Занзибаром, которая произошла в 1896 году.

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Занзибар, небольшой архипелаг на восточном побережье Африки, был колонией Оманской империи. В 19 веке он стал объектом интереса для многих европейских держав, в том числе и для Великобритании. Однако, в 1890 году Занзибар был присоединен к Германской Восточной Африке.

В 1896 году, после смерти султана Хамада, на трон Занзибара встал его племянник Хамуд. Однако, Великобритания не признала его права на трон и поддержала претендента Хамуда бин Мохаммеда. В ответ на это, Британия, в лице своего консула в Занзибаре, объявила войну Занзибару.

Почему именно Британия решила вступить в войну с Занзибаром, остается загадкой. Возможно, это была попытка англичан продемонстрировать свою силу и влияние в регионе. Однако никаких серьезных исторических и политических причин для этой войны не существовало.

Война между Британией и Занзибаром длилась всего 38 минут. 27 августа 1896 года греческий флот, состоящий из одного броненосца и нескольких торпедных катеров, открыл огонь по занзибарскому дворцу и порту. Занзибарские войска практически не сопротивлялись, и вскоре султан Хамуд сдался.