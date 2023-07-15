Мужчина сразился с самым длинным питоном в истории Флориды

Житель американского города Нейплс, штат Флорида, сразился с пятиметровым темным тигровым питоном, которого нашел в заповеднике Биг-Сайпресс. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание CBS News.

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Джейк Валери в час ночи нашел змею в национальном заповеднике. На записи произошедшего видно, как мужчина вытягивает огромного питона из травы у дороги. Тот сопротивляется и пытается его укусить.

Местный некоммерческий фонд Conservancy of Southwest Florida подтвердил размеры рептилии. Ее длина составила 5,79 метра, а вес — 57 килограммов. Организация по охране окружающей среды сообщила, что это самый длинный официально зарегистрированный питон за всю историю наблюдений во Флориде. Длина предыдущего питона-рекордсмена составляла 5,71 метра.