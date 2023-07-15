В такси вместо пассажира хотел сесть медведь

Инцидент, о котором сообщили представители «АСТВ», произошел в Охе.

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Женщина-таксист приехала на вызов и ждала пассажира в машине возле одного из домов на центральной площади города. Но вместо заказчика к машине подошел медведь.

Водитель такси признается, что не сразу заметила животное, склонившееся над капотом, поскольку отвлеклась на телефонный звонок задерживающемуся заказчику. Клиент и подсказал таксистке, что возле ее машины стоит медведь.

Медведь обошел машину и попытался заглянуть в окно двери со стороны пассажирского сидения. Таксистка призналась, что очень испугалась и не знала, что делать.

К счастью, мужчина, который вызвал такси, не растерялся, увидев, что животное может залезть в салон автомобиля, побежал на помощь и криками начал отгонять медведя.

Эффект неожиданности сработал: зверь испугался и убежал в сторону леса.