Как выглядит самый забавный соболь родом из Японии

Соболь или Martes zibellina родом из японского Хоккайдо не оставляет равнодушным никого. "Рамблер" расскажет, как выглядит это очаровательное животное.

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Эти маленькие всеядные млекопитающие являются неотъемлемой частью экосистемы Японии.

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Неудивительно, что японские соболи с их мягким белым мехом, темными глазами и уникальными отметинами вызывают восхищение как у туристов, так и у местных жителей.

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Они не только исключительно милые и фотогеничные, но и обладают высокой приспособляемостью.

Что о них известно

Очаровательное млекопитающее, японский соболь, родом из Хоккайдо, японского острова, расположенного в самой северной части страны. Научное название японского соболя — Martes zibellina .

Это маленькое всеядное млекопитающее можно найти в широколиственных и хвойных лесах вокруг Хоккайдо , и считается, что его популяция неуклонно растет.

Японский соболь, хотя и небольшого роста , далеко не изящен — у него обманчивый характер. На самом деле он является грозным охотником и опытным падальщиком. У него хитрый нрав, он нерешителен по своей природе , но также невероятно ловок.

Его красновато-коричневый мех идеально сочетается с горными лесами Хоккайдо, что делает это маленькое существо мастером маскировки и анонимности.

Наблюдать за его повседневной жизнью в естественной среде — настоящее чудо для всех любителей животных.

Хотя они приспособились к выживанию в самых разных условиях, соболей часто можно увидеть в горных районах , где их плотный мех является идеальной защитой от зимнего холода .

Гибкие тела японских соболей могут иметь длину от 37 до 54 сантиметров и весить от 600 до 2000 граммов. Этих животных легко узнать по их мягкой, блестящей шерсти, цвет которой также может варьироваться от светлого до темного в зависимости от сезона.

Мех соболя уникален благодаря своему глянцевому блеску и способности оставаться водонепроницаемым и ветрозащитным .

У соболей яркие глаза мягкого серовато-зеленого цвета и заостренные уши. Их хвосты длинные и пушистые. Нередко можно встретить даже самых смелых соболей, радостно подергивающих хвостиком.

Повадки и поведение японских соболей

Японские соболи очень активны и предпочитают легкодоступные источники пищи. Они бродят среди деревьев в поисках спелых фруктов. Кроме того, они лакомятся мелкими грызунами, лягушками и насекомыми .

При этом когда им угрожают, они используют определенные тактики выживания. Например, они громко визжат и свистят, предупреждая об опасности .

В холодные месяцы эти животные, как правило, собираются группами, чтобы согреться.