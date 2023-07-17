Француз побывал в России и назвал три разозлившие его вещи в стране

«Фразы "Ой, а когда у вас детки будут? Не молодеете же, пожалеете потом", "А я бы на вашем месте…", "Тощий весь, поел бы хоть нормально" довели иностранца до белого каления, хотя виду он старался и не подавать», — пишет автор публикации.