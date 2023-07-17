Россиянин рассказал о необычных закусках к крепкому алкоголю в Польше

«Видов на выбор достаточно много, из запомнившихся мне были свежая мята и полынь, — пояснил он. — Была и привычная нам руккола. Интересно, что травы были скручены в маленькие пучки, будто канапе из травы, которые нужно закинуть в рот целиком после очередной выпитой стопки».