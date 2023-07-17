Какие сладости были популярны в СССР
Во времена СССР мало думали о вреде сахара. Советская промышленность выпускала большое количество сладостей, которые сейчас ушли в историю. Эксперты перечислили конфеты, которые были популярны во время Советского Союза.
«Популярностью в СССР пользовались конфеты «Раковые шейки» и «Гусиные лапки». Они имели похожий вкус. Однако плюсы карамели перевешивались минусами – калорийность составляла больше 400 килокалорий, а сахар прилипал к зубам и вытаскивал из них некачественные пломбы», – пишет издание Life.ru.
Также во времена СССР были популярны ириски, карамель «Дунькина радость», конфеты «Грильяж», конфетки «Цветной горошек», халва и пирожное «Корзинка».